ترامپ مدعی مذاکره غیر مستقیم با ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ادعایی تازه گفت که تیم مذاکره‌کننده آمریکا امروز از طریق میانجی‌ها مذاکرات غیرمستقیمی با ایران انجام داده است.

وی که به دلیل سیاست های اشتباهش به شدت به لحاظ قیمت فرآورده های نفتی تحت فشار قرار دارد، مدعی شد: ما به‌زودی در جنگ با ایران پیروز خواهیم شد و قیمت گاز کاهش خواهد یافت.

ترامپ همچنین طبق روزها و ماه های گذشته به سخنان تکراری درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران ادامه داد و مدعی شد: ما مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شدیم و ایران هرگز به آن دست نخواهد یافت و ایرانی‌ها این موضوع را می‌دانند.

مقام آمریکایی: تنگه هرمز، محور دیدار ویتکاف و کوشنر با ایرانی ها بوده است



همچنین یک مقام آمریکایی در گفت وگو با روزنامه نیویورک پست مدعی شد که دیدار استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه و جرد کوشنر، داماد و مشاور رئیس جمهوری آمریکا از طریق کشورهای میانجی با ایرانی ها در نیویورک به گفت‌وگوهایی درباره امکان بازگشایی تنگه هرمز منجر شده است.

ترامپ هرگونه کاهش تحریم های ایران را رد کرد

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از ترامپ مدعی شد که وی پیشنهاد کاهش تحریم‌های ایران را ارائه نکرده است.

رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که گزارش منتشرشده از سوی پایگاه خبری «آکسیوس» مبنی بر اینکه وی به ایران پیشنهاد کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده تهران را داده است، صحت ندارد.

وی ادعا کرد: من هیچ چیزی به ایران پیشنهاد نداده‌ام و گزارش آکسیوس دروغ است و آنها باید فوراً آن را پس بگیرند.