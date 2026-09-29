به گزارش خبرنگار مهر، در دهمین روز بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، علیرضا نصیری ملیپوش وزنهبرداری مردان در گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم روی تخته رفت. در این دسته وزنی ۶ وزنهبردار حضور داشتند. اکبر جورایف از ازبکستان، علی احمد الخزعل از عربستان سعودی، شهزادبِک متیعقوباف از ترکمنستان، پو-جِن چن از چینتایپه، هوانهوا لیو از چین در این مسابقات حضور داشت که نماینده ایران دستش از کسب مدال کوتاه ماند.
نصیری با ثبت رکورد ۱۸۰ کیلوگرم در یکضرب، ۲۲۳ کیلوگرم در دوضرب و ۴۰۳ مجموع کیلوگرم در رده چهارم قرار گرفت.
تاکنون، ریحانه کریمی بهعنوان نخستین بانوی تاریخ وزنهبرداری ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، موفق به کسب مدال برنز شده است. میر مصطفی جوادی نیز در دسته ۸۵ کیلوگرم از کسب مدال بازماند و در جایگاه پنجم قرار گرفت. علی عالیپور هم در دسته ۹۵ کیلوگرم به مدال خوشرنگ طلا دست یافت. صبح امروز مهسا بهشتی نماینده وزنهبرداری بانوان در دسته ۸۵ کیلوگرم هم به مدال برنز رسید.
عملکرد وزنهبردار ایران به شرح زیر است:
حرکت یکضرب
وی در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۸۰ کیلوگرم را توانست مهار کند، اما در دو حرکت دوم و سوم یک ضرب او نتوانست وزنههای ۱۸۵ کیلوگرم را مهار کند و به این ترتیب در یک ضرب با ثبت رکورد ۱۸۰ کیلوگرم به کار خود پایان داد و در رده پنجم قرار گرفت.
حرکت دوضرب
وی در حرکت اول دوضرب وزنه ۲۲۳ کیلوگرم را بالای سر برد و موفق به مهار آن شد. کادر فنی برای دومین حرکت دوضرب او وزنه ۲۳۱ کیلوگرم را انتخاب کردند که موفق به مهار آن نشد. او در سومین حرکت دوضرب باز هم وزنه ۲۳۱ کیلوگرم را بالای سر برد که موفق به مهار آن نشد.
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