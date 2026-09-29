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۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۶

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

نماینده وزنه‌برداری ایران از کسب مدال بازماند

نماینده وزنه‌برداری ایران از کسب مدال بازماند

علیرضا نصیری ملی‌پوش وزنه‌برداری ایران در دسته ۱۱۰ کیلوگرم در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از کسب مدال بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دهمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، علیرضا نصیری ملی‌پوش وزنه‌برداری مردان در گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم روی تخته رفت. در این دسته وزنی ۶ وزنه‌بردار حضور داشتند. اکبر جورایف از ازبکستان، علی احمد الخزعل از عربستان سعودی، شهزادبِک مت‌یعقوب‌اف از ترکمنستان، پو-جِن چن از چین‌تایپه، هوان‌هوا لیو از چین در این مسابقات حضور داشت که نماینده ایران دستش از کسب مدال کوتاه ماند.

نصیری با ثبت رکورد ۱۸۰ کیلوگرم در یکضرب، ۲۲۳ کیلوگرم در دوضرب و ۴۰۳ مجموع کیلوگرم در رده چهارم قرار گرفت.

تاکنون، ریحانه کریمی به‌عنوان نخستین بانوی تاریخ وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، موفق به کسب مدال برنز شده است. میر مصطفی جوادی نیز در دسته ۸۵ کیلوگرم از کسب مدال بازماند و در جایگاه پنجم قرار گرفت. علی عالی‌پور هم در دسته ۹۵ کیلوگرم به مدال خوشرنگ طلا دست یافت. صبح امروز مهسا بهشتی نماینده وزنه‌برداری بانوان در دسته ۸۵ کیلوگرم هم به مدال برنز رسید.

عملکرد وزنه‌بردار ایران به شرح زیر است:

حرکت یک‌ضرب

وی در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۸۰ کیلوگرم را توانست مهار کند، اما در دو حرکت دوم و سوم یک ضرب او نتوانست وزنه‌های ۱۸۵ کیلوگرم را مهار کند و به این ترتیب در یک ضرب با ثبت رکورد ۱۸۰ کیلوگرم به کار خود پایان داد و در رده پنجم قرار گرفت.

حرکت دوضرب

وی در حرکت اول دوضرب وزنه ۲۲۳ کیلوگرم را بالای سر برد و موفق به مهار آن شد. کادر فنی برای دومین حرکت دوضرب او وزنه ۲۳۱ کیلوگرم را انتخاب کردند که موفق به مهار آن نشد. او در سومین حرکت دوضرب باز هم وزنه ۲۳۱ کیلوگرم را بالای سر برد که موفق به مهار آن نشد.

کد مطلب 6961513
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
      2 0
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      واقعا انوشیروانی و مربی وزنه انتخاب کن بهداد سلیمی بوده یا هر کس جای تاسف داره برنزی که به راحتی با 226 می زد رو با اعتماد به نفس کاذب چهارم شد ماشالا داره که اندک فرصتهای مدالو به چینی میدیم که بالای 300 تا مدال گرفته. آقای سلیمی در قبال برنزی که از پول بیت المال براش هزینه شد قهرمانی اسیا 3 سال تیمو شرکت نداد به بهانه بازیهای اسیایی اینم نتیجش
    • IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
      0 0
      پاسخ
      انوشیروانی قبلا هم ازین دسته گلا به آب زیاد داده . نقره المپیک ریوی بهداد رو خودش با انتخاب غلط وزنه به باد داد مصدوم بود اینجا هم نصیری زیاد سرحال نبود چند بار با انتخاب غلط وزنه اخه. انتخاب اولشم غلط بود. 223 براش فایده نداشت. باید از 226 شروع میکرد واقعا جای انتقاد و توبیخ داره

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