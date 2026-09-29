تشکیل شورای استانی فضای مجازی گامی در جهت تقویت حکمرانی مجازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر قوامی صبح سه شنبه با اشاره به اهمیت راهبردی فضای مجازی در شرایط کنونی و هجمه‌های شناختی جبهه استکبار، بر ضرورت استفاده حداکثری دستگاه‌های اجرایی از سازوکارهای قانونی و ظرفیت‌های مدیریتی کشور تاکید کرد.

وی با استقبال از اهتمام استاندار همدان برای راه‌اندازی شورای فضای مجازی، اظهار کرد: تشکیل و فعال‌سازی شورای فضای مجازی استان نشان‌دهنده توجه به خرد جمعی، زنجیره تصمیم‌گیری‌های قانونی و حرکت به سمت مدیریت مبتنی بر عقلانیت است.

مسئول فضای مجازی بسیج همدان افزود: برگزاری منظم و کارکردمحور نشست‌های این شورا می‌تواند به رفع موانع و چالش‌های استان در حوزه‌های زیرساختی، پشتیبانی، حقوقی و نظارتی کمک کرده و جایگاه فعالان این حوزه را در دفع تهدیدات و بسترسازی فرصت‌ها تثبیت کند.

قوامی با بیان اینکه فضای مجازی امروز اصلی‌ترین عامل شکل‌دهی به ادراک و زیست نسل جوان است، تصریح کرد: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های قانونی شورای فضای مجازی بستری فراهم می‌کند تا مسائل اساسی جوانان و نوجوانان همدانی براساس نیازهای واقعی و رویکردهای کارآمد ساماندهی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان فضای مجازی بسیج در چارچوب برنامه‌های شورای استانی به دنبال اجرای اقدامات عملی، ارتقای زیست بوم دیجیتال شهروندان و هم‌افزایی نیروها برای اصلاح روش‌ها و تقویت جریان‌های مثبت رسانه‌ای در سطح استان است.