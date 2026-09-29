  1. بین الملل
  2. اروپا
۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

روسیه: بحران سوخت انگلیس ناشی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه لندن است

روسیه: بحران سوخت انگلیس ناشی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه لندن است

یک مقام ارشد کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) اعلام کرد بحران سوخت دیزل در انگلیس نتیجه سیاست‌های جنگ‌طلبانه لندن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «کریل دیمیتریف» نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی گفت که بحران در بازار سوخت دیزل در انگلیس نتیجه مستقیم سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌ای است که توسط بوروکرات‌های انگلیسی دنبال می‌شود.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بحران گازوئیل در انگلیس نتیجه مستقیم سیاست جنگ‌افروزانه بوروکرات‌های انگلیسی است. آنها دوست دارند به هر دو پای خود شلیک کنند و تمدن غرب را نابود کنند.»

اظهارات دیمیتریف پس از آن مطرح شد که قیمت گازوئیل در انگلیس به رکورد تاریخی جدیدی رسید. شرکت خدمات خودروی «آرای‌سی» اعلام کرده است که میانگین قیمت گازوئیل در این کشور به ۱۹۹.۱۸ پنس برای هر لیتر رسیده است.

بر اساس گزارش‌های اخیر، افزایش قیمت سوخت در انگلیس با اختلالات جهانی در عرضه انرژی، تحولات خاورمیانه و کاهش ظرفیت پالایشگاهی این کشور مرتبط دانسته شده است. رویترز نیز گزارش داده است که قیمت گازوئیل در انگلیس تحت تأثیر بحران انرژی ناشی از تجاوز به خاک ایران ایران به رکورد جدیدی رسیده است.

کد مطلب 6962168

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها