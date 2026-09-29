به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «کریل دیمیتریف» نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی گفت که بحران در بازار سوخت دیزل در انگلیس نتیجه مستقیم سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌ای است که توسط بوروکرات‌های انگلیسی دنبال می‌شود.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بحران گازوئیل در انگلیس نتیجه مستقیم سیاست جنگ‌افروزانه بوروکرات‌های انگلیسی است. آنها دوست دارند به هر دو پای خود شلیک کنند و تمدن غرب را نابود کنند.»

اظهارات دیمیتریف پس از آن مطرح شد که قیمت گازوئیل در انگلیس به رکورد تاریخی جدیدی رسید. شرکت خدمات خودروی «آرای‌سی» اعلام کرده است که میانگین قیمت گازوئیل در این کشور به ۱۹۹.۱۸ پنس برای هر لیتر رسیده است.

بر اساس گزارش‌های اخیر، افزایش قیمت سوخت در انگلیس با اختلالات جهانی در عرضه انرژی، تحولات خاورمیانه و کاهش ظرفیت پالایشگاهی این کشور مرتبط دانسته شده است. رویترز نیز گزارش داده است که قیمت گازوئیل در انگلیس تحت تأثیر بحران انرژی ناشی از تجاوز به خاک ایران ایران به رکورد جدیدی رسیده است.