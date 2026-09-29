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۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۸

محکومیت ۲۹۲ میلیارد ریالی مالک یک دستگاه کامیون قاچاق در گیلان

محکومیت ۲۹۲ میلیارد ریالی مالک یک دستگاه کامیون قاچاق در گیلان

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت مالک یک دستگاه کامیون کشنده بنز به پرداخت بیش از ۲۹۲ میلیارد ریال جزای نقدی به دلیل قاچاق خودرو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به رسیدگی به پرونده قاچاق یک دستگاه کامیون کشنده بنز در آستارا اظهار کرد: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز آستارا به این پرونده رسیدگی کرد.

وی افزود: با توجه به پایان مدت اعتبار پروانه خودرو و خروج نیافتن کشنده از کشور، مأموران گمرک گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده، مدارک ارائه‌شده و استعلام از گمرک، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد.

امینی ادامه داد: مالک این خودرو به پرداخت ۲۹۲ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی خاطرنشان کرد: این پرونده پس از گزارش مأموران گمرک و انجام مراحل قانونی در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز آستارا رسیدگی و حکم آن صادر شد.

کد مطلب 6962063

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