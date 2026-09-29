  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۳

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

درستکار: قرعه آزادکاران در چند وزن سنگین است

درستکار: قرعه آزادکاران در چند وزن سنگین است

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران گفت: در دو سه وزن قرعه‌های سنگینی داریم، اما کشتی‌گیری که به دنبال نتیجه در بازی‌های آسیایی است باید با حریفان سرسخت روبه‌رو شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، پس از قرعه‌کشی رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا، گفت: امروز نخستین روز تمرینات ماست. شب گذشته به ناگویا رسیدیم و استراحت کافی داشتیم و امروز اولین تمرین را انجام دادیم. قرعه‌کشی نیز انجام شد و کشتی‌گیران ما حریفان خود را شناختند. در دو سه وزن قرعه‌های سنگینی داریم، اما کشتی‌گیری که در مسابقات مهمی مانند بازی‌های آسیایی و قهرمانی جهان به دنبال نتیجه است، حتماً با حریفان سرسختی روبه‌رو خواهد شد. امیدوارم کشتی‌گیران ما موفق باشند.

درستکار درباره شرایط جسمانی و وزنی ملی‌پوشان نیز گفت: خدا را شکر شرایط بچه‌ها خوب است. خستگی زیادی نداریم و از نظر وزن نیز شرایط مناسبی داریم. عباس ابراهیم‌زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم، محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم روز جمعه روی تشک می‌روند. علی مؤمنی، امیرعلی آذرپیرا و یونس امامی نیز روز شنبه به میدان خواهند رفت.

وی در پایان گفت: امیدوارم کشتی‌گیران بتوانند دل مردم را شاد کنند. همیشه توقع از کشتی زیاد است، اما امسال شرایط کمی متفاوت است؛ چرا که پس از بازی‌های آسیایی مسابقات جهانی برگزار می‌شود و چند مهره اصلی ما در این مسابقات حضور پیدا نکرده‌اند. امیدوارم ملی‌پوشان خوب کار کنند و پرچم ایران را بالا ببرند.

کد مطلب 6962098
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها