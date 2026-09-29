درستکار: قرعه آزادکاران در چند وزن سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، پس از قرعه‌کشی رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا، گفت: امروز نخستین روز تمرینات ماست. شب گذشته به ناگویا رسیدیم و استراحت کافی داشتیم و امروز اولین تمرین را انجام دادیم. قرعه‌کشی نیز انجام شد و کشتی‌گیران ما حریفان خود را شناختند. در دو سه وزن قرعه‌های سنگینی داریم، اما کشتی‌گیری که در مسابقات مهمی مانند بازی‌های آسیایی و قهرمانی جهان به دنبال نتیجه است، حتماً با حریفان سرسختی روبه‌رو خواهد شد. امیدوارم کشتی‌گیران ما موفق باشند.

درستکار درباره شرایط جسمانی و وزنی ملی‌پوشان نیز گفت: خدا را شکر شرایط بچه‌ها خوب است. خستگی زیادی نداریم و از نظر وزن نیز شرایط مناسبی داریم. عباس ابراهیم‌زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم، محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم روز جمعه روی تشک می‌روند. علی مؤمنی، امیرعلی آذرپیرا و یونس امامی نیز روز شنبه به میدان خواهند رفت.

وی در پایان گفت: امیدوارم کشتی‌گیران بتوانند دل مردم را شاد کنند. همیشه توقع از کشتی زیاد است، اما امسال شرایط کمی متفاوت است؛ چرا که پس از بازی‌های آسیایی مسابقات جهانی برگزار می‌شود و چند مهره اصلی ما در این مسابقات حضور پیدا نکرده‌اند. امیدوارم ملی‌پوشان خوب کار کنند و پرچم ایران را بالا ببرند.