وزش باد نسبتا شدید و خیزش گردوخاک در زنجان

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: آسمان استان زنجان امروز صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد نسبتاً شدید را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: از فردا با نفوذ یک سامانه جوی ضعیف به منطقه، میزان ابرناکی در اغلب مناطق استان افزایش می‌یابد و از روز پنجشنبه نیز این سامانه موجب بارش‌های پراکنده باران و وقوع رعد و برق در برخی نقاط خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به تداوم فعالیت این سامانه تا روز شنبه هفته آینده ادامه داد: در روزهای جمعه و شنبه، سرعت وزش باد در برخی مناطق به حد نسبتاً شدید تا شدید خواهد رسید و در مناطق مستعد احتمال خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

رحمان‌نیا از صدور هشدار هواشناسی در این زمینه خبر داد و گفت: با توجه به پیش‌بینی بارش پراکنده باران و وقوع رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید و خیزش گردوخاک، هشدار هواشناسی برای اواخر وقت امروز تا روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه هفته آینده صادر شده است.

وی ادامه داد: از امروز روند کاهش دما در استان آغاز می‌شود و در مجموع انتظار داریم دمای هوا طی روزهای آینده روندی کاهشی داشته باشد و هوای خنک در استان مستقر شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به دماهای ثبت‌شده طی شبانه‌روز گذشته بیان کرد: زنجان با دمای ۱۱ درجه سانتی‌گراد، دومین مرکز استان خنک کشور پس از شهرکرد بود.

رحمان‌نیا گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته خیرآباد با ۱۰ درجه سانتی‌گراد کمترین و حلب با ۳۵ درجه سانتی‌گراد بیشترین دمای ثبت‌شده در استان را داشتند.

وی افزود: دمای هوای شهر زنجان نیز طی شبانه‌روز گذشته در خنک‌ترین و گرم‌ترین ساعات بین ۱۱ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود و هم‌اکنون دمای هوا در این شهر ۱۹ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به مدت مشابه روز گذشته چهار درجه افزایش نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان توصیه کرد: با توجه به وزش باد نسبتاً شدید، احتمال خیزش گردوخاک و همچنین وقوع رعد و برق و بارش‌های پراکنده طی روزهای آینده، شهروندان به هشدارهای هواشناسی توجه داشته باشند و در زمان فعالیت سامانه جوی از حضور در مناطق مستعد، ارتفاعات و فضاهای باز با شرایط نامساعد جوی پرهیز کنند.