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۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۳

آغاز بارش شدید باران در برخی نقاط گیلان

آغاز بارش شدید باران در برخی نقاط گیلان

رشت- بارش شدید باران در شهرهای رشت، خمام و برخی نقاط استان از ساعاتی پیش آغاز شده است.

کد مطلب 6963052

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