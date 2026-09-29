https://mehrnews.com/x3dc57 ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۳ کد مطلب 6963052 استانها گیلان استانها گیلان ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۳ آغاز بارش شدید باران در برخی نقاط گیلان رشت- بارش شدید باران در شهرهای رشت، خمام و برخی نقاط استان از ساعاتی پیش آغاز شده است. کد مطلب 6963052 کپی شد مطالب مرتبط سامانه بارشی از جمعه وارد خوزستان میشود رگبار و تندباد جنوب سیستان و بلوچستان را فرا میگیرد تداوم ناپایداریهای جوی و دریایی در هرمزگان تا پایان هفته وزش باد نسبتا شدید و خیزش گردوخاک در زنجان برچسبها بارش باران استان گیلان بارندگی
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