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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴

تجمع مردم یاسوج در دویست و سیزدهمین شب حماسه و مقاومت

تجمع مردم یاسوج در دویست و سیزدهمین شب حماسه و مقاومت

یاسوج- تجمع مردم یاسوج در دویست و سیزدهمین شب حماسه و مقاومت برگزار شد.

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کد مطلب 6962977

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