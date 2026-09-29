https://mehrnews.com/x3dc3B ۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴ کد مطلب 6962977 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴ تجمع مردم یاسوج در دویست و سیزدهمین شب حماسه و مقاومت یاسوج- تجمع مردم یاسوج در دویست و سیزدهمین شب حماسه و مقاومت برگزار شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6962977 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد میدان داری مردم لنگرود به شب دویست و سیزدهم رسید اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما