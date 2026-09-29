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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

میدان داری مردم لنگرود به شب دویست و سیزدهم رسید

میدان داری مردم لنگرود به شب دویست و سیزدهم رسید

لنگرود- مردم لنگرود پس از گذشت دویست و سیزده شب، همچنان میدان دار تجمعات شبانه هستند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6963038

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