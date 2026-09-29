https://mehrnews.com/x3dc4Q ۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ کد مطلب 6963038 استانها گیلان استانها گیلان ۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ میدان داری مردم لنگرود به شب دویست و سیزدهم رسید لنگرود- مردم لنگرود پس از گذشت دویست و سیزده شب، همچنان میدان دار تجمعات شبانه هستند. دریافت 12 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6963038 کپی شد مطالب مرتبط دویست و سیزدهمین قرار شبانه مردم لاهیجان در خیابان گلشن: توان امدادی لنگرود تقویت میشود لاهوتی: آتشنشانی باید اولویت نخست شهرداریها باشد لاهوتی: مشکل آب روستاهای جلگه با اجرای خط انتقال آب حل میشود گزارش میدانی خبرنگار مهر از دویست و سیزدهمین حضور مردم آستانه در میدان دویست و سیزدهمین شب تجمع مردم انقلابی بجنورد موج دویست و چهاردهم حضور لنگرودیها در میدان کتاب «پامچال ها نمی میرند» در لنگرود رونمایی شد تجمع مردم یاسوج در دویست و سیزدهمین شب حماسه و مقاومت شادمان: مراکز آموزشی لنگرود به سامانههای هشدار حریق مجهز شدند برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور شهرستان لنگرود
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