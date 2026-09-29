امام جمعه پاوه: جوانان را با زبان امروز دریابیم

حاج ماموستا ملا قادر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دغدغه‌ها و چالش‌های نسل جوان اظهار کرد: جوانان امروز در شرایط متفاوتی نسبت به نسل‌های گذشته زندگی می‌کنند و گسترش رسانه‌ها، تنوع افکار، ضعف در تربیت، مشکلات اقتصادی و نگرانی نسبت به آینده از جمله مسائلی است که می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی شود.

وی افزود: خانواده‌ها و متولیان فرهنگی نباید در مسیر هدایت و راهنمایی جوانان دچار خستگی و ناامیدی شوند؛ چراکه ممکن است یک جوان مدت زیادی در معرض افکار و سخنان مختلف قرار گرفته باشد و با یک بار نصیحت، رفتار و نگرش او تغییر نکند.

امام جمعه پاوه تصریح کرد: ارتباط با نسل جوان نیازمند صبر، محبت و استفاده از کلام نیکو است و نباید به دلیل بی‌توجهی یک جوان به توصیه‌ها، او را رها کرد، بلکه باید مسیر گفت‌وگو و راهنمایی را با حوصله ادامه داد.

ماموستا قادری با تأکید بر نقش خانواده در شکل‌گیری شخصیت فرزندان گفت: تربیت از خانواده آغاز می‌شود و والدین باید ضمن توجه به نیازهای فرزندان، نسبت به تربیت صحیح آنان نیز احساس مسئولیت داشته باشند.

وی ادامه داد: مسئولیت تربیت و هدایت نسل جوان تنها بر عهده یک مجموعه نیست و خانواده‌ها، علما، معلمان و جامعه هر کدام در این زمینه وظایفی دارند؛ بنابراین نمی‌توان همه مشکلات جوانان را متوجه یک نهاد یا گروه دانست.

امام جمعه پاوه خاطرنشان کرد: فرزندان امروز در شرایط و فضای متفاوتی رشد کرده‌اند و نباید انتظار داشت دقیقاً مانند نسل‌های گذشته فکر یا رفتار کنند. برای ایجاد ارتباط مؤثر با آنان باید شرایط روز را شناخت و متناسب با زبان و ادبیات نسل جدید با آنها سخن گفت.

ماموستا قادری با اشاره به نقش قرآن، نماز و مسجد در هدایت جوانان افزود: در شرایطی که جامعه با شبهات، فتنه‌ها و مسائل مختلف مواجه است، انس با قرآن می‌تواند زمینه هدایت و آرامش انسان را فراهم کند.

وی گفت: باید زمینه حضور و ارتباط بیشتر جوانان با مسجد، نماز و قرآن فراهم شود و در کنار توصیه و نصیحت، با رفتار مناسب و گفت‌وگوی صحیح، آنان را همراهی و هدایت کرد.

امام جمعه پاوه در پایان با اشاره به اشعار ماموستا محوی درباره گرفتاری امت اسلامی، بر ضرورت توجه جدی خانواده‌ها و جامعه به مسائل و دغدغه‌های نسل جوان تأکید کرد.