حاج ماموستا قادری: کار فرهنگی به صبر و برنامه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه نشست شورای فرهنگ عمومی و امر به معروف و نهی از منکر شهرستان پاوه با حضور حاج ماموستا ملا قادر قادری امام‌جمعه پاوه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، فرماندار، دادستان، فرمانده سپاه، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورا در دفتر امام‌جمعه برگزار شد.

حاج ماموستا ملا قادر قادری در این نشست با اشاره به اهمیت دو موضوع فرهنگ عمومی و امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: هر دو محور از مسائل مهم جامعه هستند و تحقق اهداف آنها نیازمند برنامه‌ریزی و همراهی دستگاه‌های مسئول است.

وی با بیان اینکه فعالیت فرهنگی ماهیتی متفاوت از پروژه‌های عمرانی دارد، افزود: در کارهای عمرانی معمولاً نتیجه اقدامات در یک بازه زمانی مشخص نمایان می‌شود، اما اصلاح و تربیت جامعه فرآیندی تدریجی است و به صبر، استمرار و برنامه‌ریزی نیاز دارد.

امام‌جمعه پاوه با تأکید بر وجود ظرفیت مناسب در جامعه برای پذیرش آموزه‌های دینی و اخلاقی تصریح کرد: نباید تصور شود مردم از دین فاصله گرفته‌اند؛ اگر محتوای مناسب با شیوه درست ارائه شود، مخاطب و آمادگی لازم برای پذیرش معارف دینی وجود خواهد داشت.

حاج ماموستا قادری همچنین همکاری میان دستگاه‌های مختلف را برای تقویت فرهنگ عمومی ضروری دانست و گفت: آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپاه، فرمانداری، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای فرهنگی باید برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی در کنار یکدیگر عمل کنند.

وی درباره نحوه اجرای امر به معروف و نهی از منکر نیز خاطرنشان کرد: این فریضه باید با حکمت، احترام و در چارچوب قانون دنبال شود و هدف اصلی از اجرای آن، اصلاح جامعه باشد، نه ایجاد تنش و درگیری.

امام‌جمعه پاوه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مستندسازی تاریخ فرهنگی و اجتماعی این شهرستان و منطقه تأکید کرد و افزود: خدمات و اقدامات مردم و نهادهای مختلف در سال‌های گذشته باید ثبت و تدوین شود تا نسل‌های آینده با تلاش‌ها و مجاهدت‌های انجام‌شده آشنا باشند.

وی خواستار توجه بیشتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به نویسندگان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی شد و اظهار داشت: حمایت از این گروه‌ها برای تولید و انتشار آثاری درباره تاریخ، فرهنگ و فعالیت‌های اجتماعی شهرستان پاوه باید مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این نشست مقرر شد با مشارکت ۱۰ دستگاه فرهنگی و مسئولان شهرستان، شورایی برای پیگیری و تقویت فعالیت‌های فرهنگی تشکیل شود تا موضوعات فرهنگی پاوه با جدیت بیشتری دنبال و اقدامات لازم در این زمینه پیگیری شود.