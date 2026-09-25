ماموستا مرادی:تربیت دینی فرزندان نیازمند آگاهی و الگوی عملی والدین است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع این شهر، با تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت توجه خانواده‌ها به تربیت دینی و اخلاقی فرزندان تأکید کرد و گفت: تربیت فرزند فرآیندی طولانی و تدریجی است که نمی‌توان آن را به سال‌های پس از تولد یا دوران مدرسه محدود کرد.

وی، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی و ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز دشمن است.

دفاع مقدس جلوه‌ای از مقاومت ملت ایران

امام جمعه دیواندره با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ افزود: رژیم بعث عراق با هدف مقابله با نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی جنگی گسترده را علیه ایران آغاز کرد و ملت ایران در طول هشت سال در برابر این تجاوز ایستادگی کرد.

ماموستا مرادی عنوان کرد: مردم ایران در کنار نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیج با مقاومت و فداکاری اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند و در نهایت رژیم بعث عراق ناچار به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شد.

وی ادامه داد: امروز نیز نیروهای مدافع کشور با حضور مستمر در میدان و رصد تهدیدها، برای حفظ امنیت و آرامش مردم تلاش می‌کنند و شایسته قدردانی و حمایت هستند.

امام جمعه دیواندره هفته دفاع مقدس را فرصتی برای تجلیل از رزمندگان، شهدا و همه کسانی دانست که در دوران هشت سال دفاع مقدس و همچنین دفاع از کشور در برابر تهدیدهای جدید نقش‌آفرینی کرده‌اند.

تربیت دینی فرزندان از انتخاب همسر آغاز می‌شود

ماموستا مرادی در ادامه خطبه‌ها با توجه به آغاز سال تحصیلی و ضرورت توجه به مسائل تربیتی، موضوع تربیت دینی فرزندان را مورد توجه قرار داد و گفت: نخستین گام در تربیت دینی، انتخاب درست همسر است و ویژگی‌های اعتقادی، اخلاقی و شخصیتی پدر و مادر تأثیر مستقیمی بر آینده فرزندان دارد.

وی با استناد به آموزه‌های اسلامی درباره معیارهای انتخاب همسر اظهار کرد: در انتخاب همسر باید ایمان، اخلاق و صلاحیت‌های فردی مورد توجه قرار گیرد و خانواده‌ها نباید معیارهای ظاهری و مادی را بر معیارهای دینی و اخلاقی مقدم کنند.

امام جمعه دیواندره با بیان اینکه سلامت جسمی، روحی و معنوی والدین در تربیت نسل آینده اهمیت دارد، افزود: هنگامی که پدر و مادر از نظر اخلاقی و اعتقادی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند، بخش مهمی از مسیر تربیت فرزند از همان ابتدا فراهم می‌شود.

فرزند نعمتی همراه با مسئولیت

ماموستا مرادی فرزند را یکی از نعمت‌های بزرگ الهی دانست و خاطرنشان کرد: داشتن فرزند تنها یک نعمت نیست، بلکه مسئولیتی سنگین نیز بر عهده والدین قرار می‌دهد و پدر و مادر در برابر نحوه تربیت فرزندان خود مسئول هستند.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم و احادیث نبوی ادامه داد: ارزش فرزند زمانی کامل می‌شود که رشد جسمی و مادی او در کنار تربیت اخلاقی و دینی قرار گیرد، چراکه خانواده در شکل‌گیری شخصیت و آینده فرزند نقش اساسی دارد.

امام جمعه دیواندره با تأکید بر مسئولیت والدین گفت: پدر و مادر باید نسبت به نیازهای مادی، روحی، عاطفی، اخلاقی و دینی فرزندان احساس مسئولیت کنند و برای تربیت صحیح آنان برنامه داشته باشند.

والدین باید پیش از تربیت فرزند، خود را تربیت کنند

ماموستا مرادی یکی از نیازهای امروز خانواده‌ها را افزایش آگاهی درباره شیوه‌های تربیتی عنوان کرد و گفت: تربیت فرزند بدون شناخت روحیات، نیازها، عواطف و ویژگی‌های دوران کودکی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: والدین به‌ویژه مادران باید نقاط قوت و ضعف فرزندان را بشناسند و در مواجهه با رفتارهای آنان از افراط و تفریط پرهیز کنند.

امام جمعه دیواندره تصریح کرد: نظام تربیتی موفق، پیش از آنکه تنها بر بایدها و نبایدها تأکید کند، واقعیت‌های وجودی کودک را می‌شناسد و بر اساس نیازها و ویژگی‌های او برنامه تربیتی ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: والدین برای ایفای نقش تربیتی خود نیازمند مطالعه و مشاوره هستند و باید با روش‌های جدید تربیتی آشنا باشند تا بتوانند در کنار آموزش مسائل دینی، ارتباط صحیحی با فرزندان برقرار کنند.

تربیت دینی از دوران بارداری آغاز می‌شود

ماموستا مرادی با اشاره به اهمیت دوران بارداری در شکل‌گیری شخصیت کودک اظهار کرد: تربیت دینی را نمی‌توان تنها به دوران پس از تولد محدود کرد، بلکه شرایط روحی و روانی مادر در دوران بارداری و محیط خانواده نیز بر کودک تأثیرگذار است.

وی افزود: فراهم کردن محیطی آرام برای مادر، کاهش اضطراب و نگرانی، توجه به سلامت روحی و روانی او و بهره‌گیری از آموزه‌های دینی می‌تواند زمینه مناسبی برای رشد و تربیت فرزند فراهم کند.

امام جمعه دیواندره بر اهمیت توجه خانواده به مطالعه منابع تربیتی در این دوره تأکید کرد و گفت: والدین باید پیش از تولد فرزند، خود را برای مسئولیت سنگین تربیت آماده کنند.

اذان، آغاز تربیت عبادی کودک

ماموستا مرادی با اشاره به آموزه‌های اسلامی درباره لحظات نخست زندگی کودک بیان کرد: در فرهنگ اسلامی از همان آغاز تولد، توجه به تربیت معنوی فرزند مورد تأکید قرار گرفته و اذان و اقامه در گوش نوزاد نیز حامل پیام‌های تربیتی و عبادی است.

وی ادامه داد: انسان با فطرت توحیدی متولد می‌شود و والدین باید این فطرت را در مسیر صحیح هدایت کنند و زمینه آشنایی کودک با عبادت، قرآن، نماز و دیگر آموزه‌های دینی را از سنین پایین فراهم سازند.

امام جمعه دیواندره خاطرنشان کرد: آموزش مفاهیم دینی به کودک باید متناسب با سن و درک او باشد و والدین می‌توانند از داستان، شعر، بازی و روش‌های جذاب برای انتقال مفاهیم اخلاقی و دینی استفاده کنند.

کودک از محیط و رفتار والدین تأثیر می‌پذیرد

ماموستا مرادی در ادامه با اشاره به تأثیر عمیق محیط بر شخصیت کودکان، اظهار کرد: بسیاری از رفتارها و خاطرات دوران کودکی می‌تواند سال‌ها در ذهن انسان باقی بماند و در مراحل مختلف زندگی خود را نشان دهد.

وی با بیان نمونه‌ای از تأثیرپذیری انسان از محیط دوران کودکی افزود: این مسئله نشان می‌دهد خانواده و محیط زندگی کودک در شکل‌گیری شخصیت و رفتار او نقش مهمی دارند و نمی‌توان نسبت به فضای تربیتی پیرامون فرزندان بی‌تفاوت بود.

امام جمعه دیواندره تأکید کرد: والدین و مربیان باید بدانند که کودک تنها از توصیه‌های زبانی تأثیر نمی‌پذیرد، بلکه رفتار عملی بزرگ‌ترها را نیز به دقت مشاهده و الگوبرداری می‌کند.

اصلاح رفتار والدین مقدمه تربیت فرزندان

ماموستا مرادی با اشاره به حکایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره کودکی که علاقه زیادی به خوردن خرما داشت، گفت: زمانی که مادر کودک برای نصیحت او نزد پیامبر(ص) رفت، حضرت ابتدا از بیان توصیه خودداری کرد و آن را به روز بعد موکول کرد؛ چراکه خود ایشان در روز نخست خرما خورده بودند.

وی این روایت را درسی برای والدین و معلمان دانست و گفت: کسی که می‌خواهد رفتار دیگران را اصلاح کند، ابتدا باید خودش را اصلاح کند و در عمل الگوی مناسبی برای فرزند یا شاگرد خود باشد.

امام جمعه دیواندره با اشاره به نقش معلمان در تربیت نسل آینده افزود: فرهنگیان و معلمان نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت علمی و اخلاقی دانش‌آموزان دارند و شایسته است در کنار آموزش علمی، به ابعاد تربیتی و اخلاقی دانش‌آموزان نیز توجه کنند.

وی تأکید کرد: والدین و معلمان باید همواره دانش و مهارت‌های خود را به‌روز کنند و پیش از انتقال آموزه‌ها به کودکان، خودشان به آنچه آموزش می‌دهند پایبند باشند.

تربیت فرآیندی تدریجی و مستمر

ماموستا مرادی با بیان اینکه تربیت انسان کاری پیچیده و زمان‌بر است، گفت: تربیت یک اتفاق لحظه‌ای نیست که در مدت کوتاهی به نتیجه برسد، بلکه فرآیندی مستمر است که از سال‌های نخست زندگی آغاز شده و در طول مراحل مختلف رشد ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: خانواده‌ها برای موفقیت در این مسیر باید از آموزه‌های دینی، تجربه افراد موفق و روش‌های صحیح تربیتی استفاده کنند و با صبر و حوصله در کنار فرزندان خود باشند.

امام جمعه دیواندره خاطرنشان کرد: هدف از تربیت کودک، تنها افزایش دانش او نیست، بلکه باید به رشد جسمی، روحی، اخلاقی، عقلی و معنوی او توجه شود تا فرزند بتواند در آینده انسانی مسئولیت‌پذیر و مفید برای خانواده و جامعه باشد.