امام جمعه پاوه: مواضع متناقض آمریکا قابل اتکا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه پاوه، با بررسی تحولات سیاسی منطقه، وضعیت اقتصادی کشور و مسائل دینی و اجتماعی، نسبت به افزایش درگیری میان مسلمانان ابراز نگرانی کرد و مواضع متناقض رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران را غیرقابل اتکا دانست.

وی با اشاره به تحولات یمن و وضعیت جنبش انصارالله اظهار کرد: حوثی‌ها از پیروان مذهب زیدی هستند و بخش‌هایی از یمن، از جمله صنعا، را در اختیار دارند؛ در حالی که جریان‌های دیگری نیز در مناطق جنوبی این کشور حضور دارند. آنچه در این میان مایه تأسف است، تقابل و جنگ میان طرف‌هایی است که خود را بخشی از جهان اسلام می‌دانند.

امام جمعه پاوه با انتقاد از صف‌آرایی کشورهای اسلامی در برابر یکدیگر افزود: برای مسلمانان دردناک است که به جای همکاری برای حل مشکلات مشترک، در مقابل هم قرار بگیرند. این پرسش مطرح است که چرا برخی کشورهای اسلامی در مقابله با یکدیگر همراه می‌شوند، اما هنگام تهدید یک کشور مسلمان از سوی عوامل خارجی، همان سطح از اتحاد و پشتیبانی دیده نمی‌شود.

ماموستا قادری با تأکید بر اینکه جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به وحدت و گفت‌وگو نیاز دارد، خاطرنشان کرد: همگرایی مسلمانان نباید به مقابله با یکدیگر محدود شود، بلکه باید در مسیر جلوگیری از جنگ، خونریزی و کاهش مشکلات کشورهای اسلامی به کار گرفته شود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به تنش‌های میان ایران و آمریکا پرداخت و با اشاره به تغییر مکرر اظهارات دونالد ترامپ درباره ایران گفت: مواضعی که در فاصله‌های کوتاه تغییر می‌کنند، نمی‌توانند مبنای اعتماد و تصمیم‌گیری باشند. یک روز از پایان تنش‌ها سخن گفته می‌شود و روز دیگر تهدیدها تکرار می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان به چنین اظهارات متناقضی اتکا کرد.

امام جمعه پاوه با اشاره به ادامه فشارها علیه ایران، با وجود طرح ادعاهایی درباره نداشتن سلاح هسته‌ای از سوی کشورمان، این رویکرد را محل پرسش دانست و اظهار کرد: تغییر مداوم مواضع آمریکا، شرایطی غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند و تنها ایران با چنین وضعیتی روبه‌رو نیست، بلکه کشورهای دیگر نیز از پیامدهای این رفتار تأثیر می‌پذیرند.

ماموستا قادری در ادامه با اشاره به وضعیت معیشتی مردم گفت: شرایط اقتصادی مطلوب نیست و فشارهای ناشی از مشکلات اقتصادی، خانواده‌ها را با دشواری روبه‌رو کرده است. وی ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تدابیر مؤثر، از مشکلات معیشتی مردم کاسته شود و کشور و منطقه از جنگ، تهدید و ناامنی فاصله بگیرند.

وی با نقل مطلبی منسوب به حضرت علی(رض) درباره دشواری فقر و تنگدستی، اظهار کرد: فقر از سخت‌ترین گرفتاری‌های زندگی انسان است؛ زیرا فرد نیازمند ممکن است با بیان مشکلات خود احساس کند عزت و شخصیتش آسیب می‌بیند و در صورت بازگو نکردن آنها نیز فشارهای درونی را تحمل می‌کند.

امام جمعه پاوه در بخش دیگری از سخنان خود، موفقیت دانش‌آموزان این شهرستان در کنکور سراسری و کسب رتبه‌های برتر را مایه افتخار مردم دانست و این دستاورد را به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان تبریک گفت. وی همچنین از تلاش والدین، مدیران، معلمان و مجموعه آموزش‌وپرورش شهرستان در مسیر تعلیم و تربیت نسل جوان قدردانی کرد.

ماموستا قادری در ادامه مباحث دینی خطبه‌ها، با اشاره به آیه ۱۵۱ سوره مبارکه انعام، پنج فرمان اساسی این آیه را برشمرد و گفت: پرهیز از شرک، نیکی به پدر و مادر، نکشتن فرزندان از ترس فقر، دوری از زشتی‌ها و پرهیز از قتل نفس، از دستورهایی هستند که رعایت آنها برای سلامت فرد و جامعه اهمیت دارد.

وی با تأکید بر جایگاه توحید در تعالیم پیامبران الهی افزود: پس از یکتاپرستی، احسان و احترام به والدین از وظایف مهم اهل ایمان است. به گفته وی، رفتار پدر و مادر در خانه، الگویی برای فرزندان به شمار می‌رود و در شکل‌گیری شخصیت و اخلاق نسل آینده تأثیر مستقیم دارد.

امام جمعه پاوه همچنین با اشاره به فرمان الهی درباره دوری از فواحش و زشتی‌ها اظهار کرد: اگر انسان توان مقابله مستقیم با فساد را ندارد، دست‌کم باید از محیط‌هایی که زمینه گناه و ناهنجاری در آنها فراهم است فاصله بگیرد. وی حرمت جان انسان را نیز یادآور شد و قتل عمد را از گناهان بزرگ در تعالیم اسلامی دانست.

ماموستا قادری در ادامه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره حسرت انسان پس از مرگ گفت: با پایان زندگی دنیا، فرصت انجام عمل نیز به پایان می‌رسد؛ ازاین‌رو، انسان نیکوکار ممکن است آرزو کند کارهای خیر بیشتری انجام داده بود و فرد گناهکار نیز از اینکه در دوران زندگی توبه نکرده و از مسیر نادرست بازنگشته است، حسرت بخورد.

وی با بیان اینکه مسئولیت انسان مؤمن به اصلاح فردی محدود نمی‌شود، به روایتی درباره حضرت یوشع بن نون(ع) اشاره کرد و گفت: گاهی افراد صالح نیز به دلیل سکوت در برابر فساد و بی‌تفاوتی نسبت به رفتارهای نادرست دیگران مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. وی تأکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر باید با حکمت و خیرخواهی انجام شود و افراد نباید نسبت به آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی جامعه بی‌تفاوت باشند.

امام جمعه پاوه در پایان با یادآوری اینکه مرگ، پیر و جوان، زن و مرد، فقیر و غنی و صاحب‌منصب و فرد عادی نمی‌شناسد، بر ضرورت آمادگی برای آخرت و توجه خانواده‌ها به تربیت فرزندان تأکید کرد و خواستار آشنا کردن نسل جوان با مسجد، قرآن، معارف دینی و محیط‌های سالم فرهنگی و مذهبی شد.