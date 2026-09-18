به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا محمد محمودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته روانسر با ادامه مباحث تفسیری خود پیرامون سوره مبارکه لقمان، به تبیین بخش سوم آیه ۱۴ این سوره پرداخت و اظهار کرد: قرآن کریم پس از بیان مسئله توحید و یکتاپرستی، بر نیکی، احسان و رعایت حقوق پدر و مادر تأکید کرده است.

وی با اشاره به مجموعه سفارش‌های لقمان حکیم به فرزند خود افزود: در آیات سوره مبارکه لقمان، در کنار دعوت به توحید و پرهیز از شرک، مجموعه‌ای از آموزه‌های اخلاقی و تربیتی بیان شده که می‌تواند برای خانواده‌ها و نسل جوان امروز نیز الگو باشد.

امام جمعه روانسر با اشاره به سختی‌هایی که مادر در دوران بارداری، زایمان و شیردهی متحمل می‌شود، تصریح کرد: قرآن کریم با یادآوری این مراحل دشوار، انسان را متوجه رنج‌ها و فداکاری‌های مادر می‌کند تا قدر این نعمت الهی را بداند و در رفتار و گفتار خود حق والدین را رعایت کند.

ماموستا محمودی با استناد به روایات پیامبر گرامی اسلام(ص) بر جایگاه ویژه مادر تأکید کرد و گفت: تکریم مادر تنها یک رفتار عاطفی نیست، بلکه وظیفه‌ای دینی و اخلاقی است که باید در سبک زندگی فرزندان نمود پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به دیدگاه امام قرطبی درباره آیه ۱۴ سوره لقمان و همچنین حکایت ششم گلستان سعدی، خاطرنشان کرد: توجه به زحمات والدین و قدردانی از آنان باید در تمام مراحل زندگی مورد توجه انسان باشد و رعایت حقوق پدر و مادر آثار معنوی و اجتماعی ارزشمندی به همراه دارد.

امام جمعه روانسر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت ماموستا محمد نزهتی و مولوی محمد یوسف گرگیج، این حوادث را موجب تأسف و تأثر جامعه اهل‌سنت و مردم ایران دانست و افزود: حفظ وحدت، انسجام و هوشیاری جامعه اسلامی در چنین شرایطی ضروری است.

وی ضمن تسلیت این حوادث و محکومیت جنایات رخ داده گفت: علما و روحانیون در هدایت دینی، اخلاقی و اجتماعی جامعه نقش مهمی دارند و حفظ وحدت میان مسلمانان، به‌ویژه وحدت شیعه و سنی، از ضرورت‌های جامعه اسلامی است.

ماموستا محمودی همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، برای دانش‌آموزان، معلمان، فرهنگیان و خانواده‌ها آرزوی موفقیت کرد و اظهار داشت: علم‌آموزی و تربیت دینی و اخلاقی نسل آینده باید مورد توجه جدی خانواده‌ها و جامعه قرار گیرد.

وی از خیران و نیکوکاران خواست در آستانه بازگشایی مدارس، برای تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار مشارکت کنند و افزود: حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، اقدامی ارزشمند در مسیر تقویت عدالت آموزشی و حمایت از آینده‌سازان کشور است.

امام جمعه روانسر در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس تأکید کرد: دفاع مقدس بخش مهمی از تاریخ ملت ایران است و نسل امروز باید با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان و شهدا آشنا شود و فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری را پاس بدارد.

وی با اشاره به حضور و میدان‌داری بیش از شش ماه و حدود ۲۰۰ شب مردم، این حضور را نشانه همبستگی اجتماعی و احساس مسئولیت مردم دانست و گفت: وحدت و همدلی مردم پشتوانه مهم کشور در برابر تهدیدها و فشارهاست و در شرایط حساس منطقه باید با حفظ آرامش و هوشیاری، انسجام عمومی تقویت شود.

ماموستا محمودی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و موضوع مقاومت در یمن، بر اهمیت تحولات این کشور و تأثیر آن بر معادلات منطقه‌ای غرب آسیا تأکید کرد.

امام جمعه روانسر در پایان خطبه‌های خود با تأکید بر ضرورت بازگشت به آموزه‌های قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی خاطرنشان کرد: توحید، احترام به والدین، تربیت صحیح فرزندان، تحکیم خانواده، علم‌آموزی، وحدت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی از جمله آموزه‌هایی است که باید در زندگی مسلمانان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: جامعه‌ای که خانواده‌های مستحکم داشته باشد، والدین در آن مورد احترام باشند، جوانان از علم و اخلاق بهره ببرند و مردم نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسئولیت کنند، می‌تواند در برابر مشکلات و آسیب‌های اجتماعی با قدرت بیشتری ایستادگی کند.

ماموستا ملا محمد محمودی در پایان مردم را به تقوای الهی، رعایت حقوق یکدیگر، احترام به والدین، حفظ وحدت و توجه به مسائل دینی و اجتماعی دعوت کرد.