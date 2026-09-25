امام جمعه روانسر: رئیس جمهور در سازمان ملل از حقوق ملت ایران دفاع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا محمد محمودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان با ادامه تفسیر آیه ۱۵ سوره مبارکه لقمان، به تشریح جایگاه والدین، حدود اطاعت از پدر و مادر و وظایف فرزندان در برابر آنان پرداخت.

وی با اشاره به مفاهیم این آیه اظهار کرد: قرآن کریم از یک سو بر جایگاه والای پدر و مادر تأکید دارد و از سوی دیگر مرز اطاعت از آنان را مشخص می‌کند؛ به این معنا که اگر والدین انسان را به امری برخلاف فرمان الهی دعوت کنند، اطاعت در آن مورد جایز نیست.

امام‌جمعه روانسر افزود: مخالفت با یک دستور نادرست به معنای قطع رابطه یا بی‌احترامی به والدین نیست و حتی در صورت وجود اختلاف اعتقادی، فرزند موظف است در امور دنیوی با پدر و مادر خود با احترام، محبت و نیکی رفتار کند.

ماموستا محمودی با اشاره به عبارت «وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا» تصریح کرد: واژه «معروف» به معنای رفتار نیک و شایسته است و این مفهوم باید در گفتار، رفتار، رسیدگی به نیازهای والدین، کمک به آنان و رعایت حقوقشان نمود پیدا کند.

وی با بیان روایتی درباره حق والدین و داستان مرد اعرابی خاطرنشان کرد: انسان هر اندازه برای پدر و مادر خود تلاش کند، باز هم نمی‌تواند زحمات سال‌های کودکی، تربیت، مراقبت و فداکاری آنان را به طور کامل جبران کند؛ از این رو آموزه‌های اسلامی بر احسان و قدردانی از والدین تأکید فراوان دارند.

امام‌جمعه روانسر در ادامه با تفسیر بخش دیگری از آیه ۱۵ سوره لقمان، یعنی «وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ» گفت: انسان در مسیر زندگی به الگو و راهنما نیاز دارد و باید از کسانی پیروی کند که مسیر بندگی و هدایت الهی را شناخته و در آن حرکت کرده‌اند.

ماموستا محمودی همچنین با نقل حکایت عطاء بن یسار، بر اهمیت هدایت، معرفت و استفاده از تجربه اهل علم تأکید کرد و افزود: انتخاب الگو و همراه مناسب در زندگی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، برای دانش‌آموزان، طلاب علوم دینی و دانشجویان آرزوی موفقیت کرد و اظهار کرد: علم‌آموزی و تربیت صحیح نسل جوان نیازمند توجه خانواده‌ها و مسئولان به مسائل آموزشی و فرهنگی است.

امام‌جمعه روانسر سپس به سخنان رئیس‌جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: دکتر پزشکیان در صحن سازمان ملل با بیانی نافذ، شجاعانه و منطقی از حقوق ملت ایران دفاع کرد.

ماموستا محمودی افزود: به اعتقاد وی، این مواضع صریح بازتاب مثبتی در سطح جهان و میان ملت‌های آزادی‌خواه داشته و ضمن حمایت از این مواضع، خرسندی خود را از آنچه دیپلماسی عزتمندانه خواند، اعلام می‌کند.

وی در ادامه بر ضرورت مشارکت مردم و خیرین در امور عام‌المنفعه تأکید کرد و با اشاره به موضوع مساعدت مالی برای ایزوگام سرویس‌های بهداشتی مسجد جامع روانسر، خواستار همراهی مردم در خدمت‌رسانی به مساجد و امور خیر شد.

امام‌جمعه روانسر در پایان نمازگزاران را به عمل به آموزه‌های قرآن کریم، تکریم والدین، انتخاب مسیر صحیح زندگی، پیروی از اهل هدایت و پایبندی به دستورات الهی توصیه کرد.