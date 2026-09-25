اختلاف مسلمانان زمینه سوءاستفاده اسرائیل را فراهم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته این شهرستان با اشاره به تحولات منطقه و سخنرانی مقام‌های کشورهای مختلف در مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار کرد: مواضع رئیس‌جمهور ایران در این نشست صریح، مستدل و شجاعانه بود.

وی با تقدیر از سخنان رئیس‌جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل افزود: به اعتقاد من، مواضع مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور در این نشست، قوی، مستدل، صریح و شجاعانه بود.

امام‌جمعه پاوه در ادامه با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، از ادبیات و مواضع مطرح‌شده از سوی آنان انتقاد کرد و گفت: نوع سخنان و مواضع این دو مقام، به اعتقاد من بی‌ادبانه، سخیف و بی‌ارزش بود.

ماموستا قادری همچنین با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور ترکیه درباره فلسطین و تحولات منطقه تصریح کرد: مواضع اردوغان درباره ظلم رواشده بر مردم فلسطین و غزه و همچنین تحولات منطقه، قابل توجه و ارزشمند بود.

وی با اشاره به واکنش هیأت‌های حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: اعتراض به عملکرد اسرائیل تنها به کشورهای مسلمان محدود نیست و نمایندگانی از کشورهای غیرمسلمان نیز در واکنش به این مواضع سالن را ترک کردند.

امام‌جمعه پاوه افزود: به اعتقاد وی، این واکنش‌ها نشان‌دهنده گسترش اعتراض‌ها به اقدامات اسرائیل در سطح جهانی است و مسئله فلسطین و جنگ غزه دیگر موضوعی محدود به جهان اسلام نیست.

ماموستا قادری با تأکید بر اهمیت وحدت میان کشورهای اسلامی گفت: اگر مسلمانان با یکدیگر متحد باشند، بسیاری از مشکلات جهان اسلام قابل حل خواهد بود، اما اختلاف میان مسلمانان زمینه سوءاستفاده اسرائیل و حامیانش را فراهم کرده است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به آغاز جنگ ایران و عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ اشاره کرد و اظهار کرد: در زمان آغاز جنگ، مدت زیادی از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود و کشور آمادگی کامل برای ورود به یک جنگ گسترده را نداشت، اما ملت ایران نزدیک به هشت سال در برابر حملات ارتش عراق مقاومت کرد.

امام‌جمعه پاوه با یادآوری جان‌باختن و مجروح شدن شمار زیادی از مردم و نیروهای نظامی در دوران دفاع مقدس افزود: ملت ایران هزینه‌های سنگینی پرداخت، اما با مقاومت مردم و حضور نیروهای مسلح توانست از کشور دفاع کند.

ماموستا قادری در ادامه با تبریک آغاز سال تحصیلی به معلمان، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کارکنان آموزش و پرورش، بر اهمیت تعلیم و تربیت نسل جوان تأکید کرد و گفت: نخستین پیام آسمانی اسلام با فرمان «اقرأ» آغاز شده و علم، خواندن، معرفت و دانش در دین اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی شغل معلمی را از مشاغل شریف دانست و خاطرنشان کرد: تعلیم و تربیت در مسیر آگاهی‌بخشی و پرورش انسان‌ها قرار دارد و معلمان در کنار آموزش مباحث درسی باید به تربیت اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان نیز توجه داشته باشند.

امام‌جمعه پاوه همچنین با اشاره به موضوع حجاب در میان نوجوانان و دانش‌آموزان اظهار کرد: حجاب از نگاه وی مسئله‌ای دینی است و رعایت مسائل دینی نباید وابسته به موافقت یا مخالفت با یک مسئول یا حاکمیت باشد.

ماموستا قادری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از شیوه برگزاری برخی برنامه‌های فرهنگی و جشن‌ها، گفت: برنامه‌های تفریحی نباید موجب غفلت مسئولان از مطالبات اساسی مردم از جمله اشتغال، معیشت، کشاورزی و صنعت شود.

وی با اشاره به برگزاری جشن سماق در روستای ژان از توابع شهرستان سروآباد افزود: معرفی محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان و کمک به رونق اقتصادی روستاها اقدامی ارزشمند است، اما شیوه برگزاری چنین برنامه‌هایی نیز باید با فرهنگ، اعتقادات و ارزش‌های جامعه میزبان هماهنگ باشد.

امام‌جمعه پاوه تأکید کرد: این تصور که مردم منطقه با برگزاری جشن، رقص و برنامه‌های سرگرم‌کننده از مطالبات مربوط به کار، اشتغال، صنعت، کشاورزی و بهبود معیشت صرف‌نظر می‌کنند، نادرست است و مردم علاوه بر برنامه‌های فرهنگی، خواهان حل مشکلات اساسی زندگی خود هستند.

ماموستا قادری با اشاره به انتشار تصاویر مراسم مختلف در فضای مجازی خاطرنشان کرد: آثار یک برنامه پس از انتشار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی محدود به محل برگزاری آن نیست و می‌تواند وارد فضای خانواده‌ها نیز شود؛ بنابراین مسئولان فرهنگی باید نسبت به محتوای برنامه‌ها توجه بیشتری داشته باشند.

وی همچنین حضور برخی روحانیون در برنامه‌هایی را که به گفته او با آموزه‌های دینی سازگار نیست، مورد انتقاد قرار داد و افزود: کسانی که مردم را به رعایت معروف و پرهیز از منکر دعوت می‌کنند، باید خود نیز در عمل به این اصول پایبند باشند.

امام‌جمعه پاوه در بخش دیگری از خطبه‌ها با استناد به آیه ۱۱ سوره مائده، بر ضرورت شکرگزاری پس از عبور از حوادث و مشکلات تأکید کرد و گفت: شکرگزاری تنها با زبان نیست، بلکه باید در عمل نیز نمود داشته باشد.

ماموستا قادری با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله ربا و تضییع حقوق مردم اظهار کرد: پاوه از پیشینه دینی و فرهنگی شناخته‌شده‌ای برخوردار است و حفظ این سرمایه اجتماعی نیازمند رفتار مسئولانه شهروندان و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی است.

وی همچنین با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام(ص) درباره دو چشم مورد تجلیل در آموزه‌های اسلامی افزود: یکی چشمی است که از خوف خداوند اشک می‌ریزد و دیگری چشمی که شب را برای حفاظت از امنیت و آرامش جامعه به نگهبانی می‌گذراند؛ این موضوع اهمیت هم‌زمان عبادت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را نشان می‌دهد.

امام‌جمعه پاوه در پایان با تأکید بر اهمیت راستگویی و تربیت اخلاقی فرزندان، داستانی از زندگی شیخ عبدالقادر گیلانی درباره پایبندی به صداقت را یادآور شد و خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید از دوران کودکی، فرزندان خود را با صداقت و وفاداری به اصول اخلاقی تربیت کنند.

ماموستا قادری در پایان خطبه‌ها از خداوند خواست مردم را از فتنه، مصیبت و گرفتاری دور نگه دارد و عاقبت همگان را به خیر گرداند.