بعثت خواستار حضور حداکثری هواداران در ورزشگاه شد

افشین حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط تیم بعثت در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور اظهار کرد: با وجود دشواری مسابقات و فشردگی بازی‌ها در نیم‌فصل دوم، بازیکنان و کادر فنی عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشتند.

وی افزود: حضور هواداران در دیدارهای خانگی همواره یکی از عوامل مهم ایجاد انگیزه برای بازیکنان بوده و می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نتایج تیم در ادامه فصل داشته باشد.

مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه تصریح کرد: انتظار مجموعه باشگاه و هواداران این است که شورای تأمین استان شرایط لازم را برای حضور حداکثری تماشاگران در بازی‌های باقیمانده میزبانی فراهم کند.

حسنی ادامه داد: حضور پرشور هواداران علاوه بر حمایت از تیم، موجب افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد فضای مثبت ورزشی در شهر خواهد شد و علاقه‌مندان نیز می‌توانند مسابقات تیم محبوب خود را از نزدیک تماشا کنند.

وی درباره دیدار اخیر بعثت مقابل نساجی مازندران نیز گفت: در آن مسابقه نبود هواداران تأثیر محسوسی بر روند بازی داشت، با این حال تیم نمایش خوبی ارائه داد و چند فرصت مناسب گلزنی را نیز از دست داد.

مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با رد برخی شایعات پیرامون آینده باشگاه خاطرنشان کرد: بعثت فصل آینده با قدرت در مسابقات حضور خواهد داشت و برنامه‌ریزی برای تقویت ساختار باشگاه در دستور کار قرار گرفته است.

حسنی از تشکیل تیم «ب» باشگاه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: رایزنی‌هایی نیز برای همکاری و احتمال جابه‌جایی امتیاز لیگ دسته اول با یکی از تیم‌های لیگ برتری انجام شده که در صورت نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در پایان بر ضرورت حمایت مسئولان استانی از باشگاه بعثت تأکید کرد و گفت: این باشگاه به عنوان یکی از برندهای ورزشی کرمانشاه، ظرفیت مهمی در ایجاد شور، نشاط و همبستگی اجتماعی در استان دارد و انتظار داریم حمایت‌های لازم از مجموعه تیم انجام شود.