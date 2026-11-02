به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرترابی در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های بعثت کرمانشاه و سایپا که با تساوی بدون گل به پایان رسید، اظهار کرد: شرایط جوی و بارندگی روزهای گذشته بر کیفیت زمین تأثیر گذاشته بود، اما هر دو تیم با وجود این وضعیت تلاش کردند بازی خوبی ارائه دهند و موقعیت‌هایی نیز روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند.

وی با بیان اینکه بعثت در بخش‌هایی از مسابقه تیم برتر میدان بود، افزود: در لحظات زیادی از بازی بر جریان مسابقه تسلط داشتیم و توانستیم موقعیت‌های متعددی ایجاد کنیم، اما متأسفانه فرصت‌های به‌دست‌آمده به گل تبدیل نشد.

سرمربی بعثت کرمانشاه با اشاره به توانایی‌های تیم سایپا تصریح کرد: سایپا تیمی قابل احترام با بازیکنان باکیفیت و مربی باتجربه است و سال‌های زیادی در فوتبال ایران حضور داشته، اما بازیکنان جوان ما نیز امروز با تمام توان بازی کردند و عملکرد قابل قبولی داشتند.

میرترابی درباره شیوه بازی تیمش عنوان کرد: با وجود شرایط نامناسب زمین، تلاش کردیم از روش‌های مختلف بازی، چه فوتبال مستقیم و چه بازی مالکانه، استفاده کنیم. نمی‌توان گفت شرایط برای ارائه یک بازی ایده‌آل و رسیدن به سه امتیاز کاملاً فراهم بود، اما آنچه مانع پیروزی ما شد، استفاده نکردن از فرصت‌های گلزنی بود.

وی با اشاره به برنامه بعثت برای ادامه مسابقات لیگ آزادگان گفت: هفته آینده با فرد البرز بازی داریم و باید برای این مسابقه آماده شویم. رقابت‌های لیگ یک با حضور ۱۶ تیم بسیار دشوار است و هر مسابقه، چه در خانه و چه خارج از خانه، شرایط خاص خودش را دارد.

سرمربی بعثت با تأکید بر جوان بودن ترکیب تیمش اظهار کرد: بازیکنان ما به زمان نیاز دارند. در این مسابقه چهار بازیکن متولد سال ۱۳۸۵ در زمین داشتیم و این نشان‌دهنده اعتماد و شجاعت مجموعه فنی برای میدان دادن به استعدادهای جوان است. بازیکنان ما از نظر فنی کیفیت بالایی دارند و برای پیشرفت تیم تلاش می‌کنند.

میرترابی با درخواست از هواداران و رسانه‌ها برای حمایت از بازیکنان جوان بعثت گفت: اگر انتقادی وجود دارد، آن را متوجه شخص من کنید؛ من انتقادپذیر هستم، اما بازیکنان با تمام توان در حال تلاش‌اند و نباید فشار و انرژی منفی متوجه آن‌ها شود. روند تیم رو به رشد است و کسانی که مسابقات و جدول را با نگاه فوتبالی دنبال می‌کنند، می‌توانند پیشرفت و عملکرد مجموعه را ارزیابی کنند.

وی در پایان با ابراز تأسف از درگذشت یکی از چهره‌های اخلاق‌مدار فوتبال، این ضایعه را به خانواده فوتبال‌دوست تسلیت گفت و از تلاش و زحمات اصحاب رسانه برای پوشش مسابقات قدردانی کرد.