به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرترابی شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری پس از دیدار بعثت کرمانشاه برابر هوادار تهران در هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال ایران، با اشاره به عملکرد حریف اظهار کرد: هوادار تیمی جوان، یکدست و باکیفیت است و تغییراتی که در فوتبال تهران ایجاد شده، زمینه مناسبی برای استعدادیابی و تشکیل چنین تیمی فراهم کرده است.

وی درباره برنامه فنی بعثت در این دیدار افزود: در طول هفته تمرینات و استراتژی مشخصی برای مسابقه داشتیم و تصمیم گرفتیم بازی را از جلو پرس کنیم و حریف را تحت فشار قرار دهیم. گل زودهنگام نیز به تیم کمک کرد تا اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کند و برنامه‌های خود را در زمین اجرا کنیم.

سرمربی بعثت کرمانشاه ادامه داد: در جریان مسابقه تلاش داشتیم از ضدحملات استفاده کنیم و به گل‌های بعدی برسیم و بازیکنان نیز در اجرای برنامه‌های مدنظر کادر فنی عملکرد خوبی داشتند.

میرترابی با اشاره به حمایت هواداران بعثت خاطرنشان کرد: بازیکنان از هفته گذشته خود را به هواداران بدهکار می‌دانستند و در طول هفته نیز حمایت و انرژی آنها به تیم منتقل شد. هواداران در دیدار قبلی تیم را تشویق کردند و همین مسئله به بازیکنان روحیه داد تا برای جبران نتیجه هفته نخست تلاش کنند.

وی با اشاره به تغییرات گسترده بعثت نسبت به فصل گذشته تصریح کرد: حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد شاکله تیم نسبت به سال گذشته تغییر کرده و بازیکنان جوانی به مجموعه اضافه شده‌اند. بنابراین برای رسیدن به شرایط مطلوب و قرار گرفتن در جایگاه مورد نظر، نیازمند حمایت و همراهی هستیم.

سرمربی بعثت کرمانشاه به استفاده از بازیکنان جوان در این دیدار اشاره کرد و گفت: کادر فنی امروز به جوانان جسارت داد و حمید زارعی که سابقه بازی در رده‌های جوانان بعثت را دارد، به میدان رفت. احمد عزیزی نیز محصول باشگاه است و از ابتدای مسابقه فرصت بازی پیدا کرد که این اتفاق می‌تواند به آینده تیم کمک کند.

میرترابی در ادامه با انتقاد از میزان حمایت مسئولان استان از بعثت اظهار کرد: اگر قرار باشد تنها مدیریت باشگاه از تیم حمایت کند، ادامه مسیر دشوار خواهد بود. انتظار داریم اداره ورزش و جوانان، هیئت فوتبال و مسئولان استان نیز در کنار تیم باشند و برای موفقیت نماینده کرمانشاه کمک کنند.

وی افزود: هفته گذشته از اینکه استاندار کرمانشاه برای تماشای مسابقه در ورزشگاه حضور پیدا نکرد، ناراحت شدم. انتظار ما این است که مسئولان حداقل با یک تماس از بازیکنان و کادر فنی خسته‌نباشید بگویند و از تلاش آنها حمایت کنند.

سرمربی بعثت کرمانشاه خاطرنشان کرد: حتی اختصاص یک پاداش به بازیکنان می‌تواند نشان‌دهنده حمایت مسئولان از تیم باشد، اما در چند سالی که در بعثت فعالیت کرده‌ام، بیشتر حمایت‌ها را از سوی آقای حسنی و مدیریت باشگاه دیده‌ام و انتظار داریم این حمایت گسترده‌تر شود.

میرترابی تأکید کرد: برای اینکه بعثت بتواند در ادامه فصل شرایط مناسبی داشته باشد و در بالای جدول باقی بماند، نیاز است همه مجموعه‌های مرتبط با ورزش استان در کنار تیم قرار بگیرند و حمایت لازم را از بازیکنان و کادر فنی داشته باشند.