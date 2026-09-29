سرمربی بعثت کرمانشاه: بعثت کرمانشاه مستحق شکست مقابل مس نبود

محمد میرترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست یک بر صفر تیمش برابر مس رفسنجان در هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور اظهار کرد: بازیکنان بعثت در طول ۹۰ دقیقه بارها موقعیت‌های تاکتیکی ایجاد کردند و با جسارت و کیفیت مطلوب مقابل حریف ظاهر شدند.

وی افزود: عملکرد تیم به گونه‌ای بود که در مقاطعی احساس می‌کردم مسابقه در کرمانشاه برگزار می‌شود، در حالی که بعثت میهمان مس رفسنجان بود. بازیکنان برابر تیمی قابل احترام و کادر فنی توانمند، تمام توان خود را به کار گرفتند.

سرمربی بعثت کرمانشاه درباره صحنه مشکوک به پنالتی در دقیقه ۴۳ تصریح کرد: برخوردی که در این دقیقه روی سعید حسین‌پور رخ داد، از نظر من پنالتی کاملاً واضح بود، هرچند قضاوت نهایی درباره این صحنه را به کارشناسان داوری واگذار می‌کنم. اگر این ضربه پنالتی اعلام می‌شد، فرصت بازگشت به مسابقه را داشتیم.

میرترابی با اشاره به شرایط آماده‌سازی بعثت پیش از آغاز فصل گفت: تیم تنها ۱۰ روز پیش از شروع مسابقات شکل گرفت و فرصت کافی برای انجام تمرینات بدنسازی نداشتیم. مصطفی کیانی نیز فقط سه روز پیش از این مسابقه به تیم اضافه شد و تعدادی دیگر از بازیکنان هم چند روز قبل از دیدار به جمع تیم ملحق شدند.

وی خاطرنشان کرد: بعثت در این مسابقه موقعیت‌های زیادی ایجاد کرد و در ۱۸۰ دقیقه ابتدایی فصل چنین تعداد موقعیتی نداشتیم. بازیکنان فشار زیادی به مس وارد کردند و حتی در دقایق پایانی، چند بازیکن حریف برای دقایقی روی زمین بودند.

سرمربی بعثت کرمانشاه درباره گل دریافتی تیمش نیز گفت: گل مس روی یک ضربه ایستگاهی به ثمر رسید و این هم بخشی از فوتبال است که باید آن را پذیرفت و به آن احترام گذاشت.

میرترابی با پذیرش مسئولیت شکست برابر مس رفسنجان گفت: مسئولیت این نتیجه را می‌پذیرم و از هواداران کرمانشاهی عذرخواهی می‌کنم. از سه مسابقه‌ای که تاکنون برگزار کرده‌ایم، دو دیدار خارج از خانه بوده و امیدواریم با آغاز بازی‌های خانگی شرایط بهتری پیدا کنیم.

وی در پایان افزود: امیدواریم در دیدار هفته آینده مقابل پالایشگاه بندر، با استفاده از شرایط میزبانی شکست اخیر را جبران کنیم. این مسابقه از نظر فنی یک دیدار عادی بود و برای تیم مس رفسنجان و کادر فنی آن نیز احترام قائلیم.

بعثت کرمانشاه در هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور با نتیجه یک بر صفر برابر مس رفسنجان شکست خورد و خود را برای دیدار هفته آینده در خانه آماده می‌کند.