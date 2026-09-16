به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرترابی عصر چهارشنبه در نشست خبری پس از دیدار تیمهای بعثت کرمانشاه و نفت و گاز گچساران اظهار کرد: از هواداران کرمانشاهی که امروز حمایت خوبی از تیم داشتند تشکر میکنم؛ تلاش بازیکنان برای کسب سه امتیاز نتیجه نداد، اما مسابقه بسیار سنگینی را پشت سر گذاشتیم.
سرمربی بعثت کرمانشاه افزود: حریف چند هفته برای آمادهسازی فرصت داشت و حدود یک ماه تمرین کرده بود، در حالی که زمان ما برای آمادهسازی محدودتر بود و تیم را دیرتر در اختیار گرفتیم.
وی با اشاره به عملکرد تیمش در نیمه نخست گفت: در نیمه اول با ترس وارد زمین شدیم و همین موضوع به نفت و گاز گچساران اجازه داد فشار بیشتری روی دروازه ما ایجاد کند، اما در نیمه دوم بازیکنان شرایط خودشان را پیدا کردند و فوتبال جسورانهتر و رو به جلوتری ارائه دادند.
میرترابی ادامه داد: در نیمه دوم موقعیتهای زیادی برای گلزنی داشتیم و حتی توپ به خط دروازه گچساران رسید و هواداران نیز به تصور اینکه گل شده، از جای خود بلند شدند، اما متأسفانه این توپ هم به گل تبدیل نشد.
وی با بیان اینکه از تلاش بازیکنان رضایت دارد، تصریح کرد: از بچهها بابت تلاشی که داشتند راضی هستم و امیدوارم هفته به هفته بهتر شویم.
سرمربی بعثت کرمانشاه درباره تغییرات ترکیب تیم نسبت به فصل گذشته اظهار کرد: با توجه به تغییرات زیادی که در شاکله اصلی تیم نسبت به سال گذشته داشتیم، زمان محدودی برای ساختن تیم جدید، اجرای استراتژی و رسیدن به شرایط بدنی مناسب مسابقات در اختیار داریم.
میرترابی خاطرنشان کرد: قول میدهم با گذشت هفتهها شرایط تیم بهتر شود و بتوانیم در هفتههای آینده نتایج لازم را جبران کنیم و خودمان را به بالای جدول نزدیک کنیم.
وی درباره عملکرد بازیکنان تعویضی نیز گفت: تعدادی از بازیکنانی که در نیمه دوم وارد زمین شدند، شرایط خوبی داشتند و تعویضها نیز توانستند عملکرد مناسبی ارائه دهند.
سرمربی بعثت کرمانشاه با اشاره به شرایط این تیم و حمایتهای انجامشده برای ادامه فعالیت آن افزود: در سومین یا چهارمین سال حضورم در بعثت، شرایط به گونهای فراهم شده که با کمک آقای حسنی و سختیهایی که برای تیمداری تحمل میکند، فعالیت تیم ادامه پیدا کند.
میرترابی تأکید کرد: تلاش میکنیم تا پایان پنجره نقلوانتقالات، بازیکنان مورد نیاز خود را جذب کنیم و نقاطی را که نیاز به تقویت دارد، پوشش دهیم تا در هفتههای آینده تیمی کاملاً آماده را روانه مسابقات کنیم.
وی در پایان درباره دیدار آینده بعثت مقابل هوادار گفت: مسابقه بعدی تیم در تهران برابر هوادار برگزار خواهد شد و تلاش میکنیم با پیشرفت تدریجی و رفع نقاط ضعف، با آمادگی بیشتری وارد این دیدار شویم.
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