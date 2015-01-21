۳۰۴ فقره حریق در کیش رخ داد

محمد اسدی زنوز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آمار حوادث از ابتدای سال جاری گفت: از ابتدای سالجاری تا دی ماه ۳۰۴ فقره حریق و ۱۶۸ مورد حادثه در جزیره اتفاق افتاده که با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی از بروز حوادث بیشتر و بزرگتر جلوگیری به عمل آمده است.

رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی اظهارداشت: این اداره با بهره گیری از اساتید مجرب کشوری در خصوص آماده سازی علمی و عملی آتش نشانان پیشگام بوده و کلاس های فوق تخصصی را در جهت ارتقاء دانش آتش نشانان کیش برگزار می کند.

وی افزود: استفاده از امکانات و تجهیزات روز و همچنین نیاز سنجی در خصوص تهیه سایر امکانات و تجهیزات مقابله با اهریمن حوادث در دستور کار اداره آتش نشانی کیش است.

رئیس آتش نشانی جزیره کیش تصریح کرد: آموزش همگانی و مقدماتی اطفاء حریق بصورت رایگان و مداوم به صورت تئوری و عملی جهت ارتقاء فکری کیشوندان در زمینه مواجه با حریق و حوادث در ایستگاه شماره ۳ واقع در منطقه مرجان دایر است.

اسدی زنوز بیان کرد: بازدید های دوره ای از اماکن پر خطر و تهیه شناسنامه برای اماکن و نیز صدور ضوابط ایمنی و گزارش ایمنی از وظایف دیگر این اداره است. که با جدیت و دقت انجام می گیرد.

وی با اشاره به بر پایی کلاس های آموزشی در اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی گفت: از ابتدای سال تاکنون دو هزار و ۶۵۳ نفر ساعت و ۳۸۲ ساعت کلاس آموزشی برای پرسنل آتش نشانی کیش برگزار شده است.

این مقام مسئول در کیش با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۳ تاکنون ۸ مانور گوناگون توسط کارکنان آتش نشانی جزیره کیش اجرا شده خاطرنشان کرد: این مانورها جهت حفظ و بالا بردن توان عملیاتی پرسنل اجراء شده که شامل نجات مصدوم از درون چاه ، عملیات تخلیه و نجات دود، انتقال مصدوم از ارتفاع به سطح ، اطفاء حریق در ساختمان های بلند و اطفاء حریق خودرو و نجات جان تصادفات جاده ای انجام می شود.

اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش در قالب سه ایستگاه با تعداد ۵۲ نفر نیرو در سه شیفت کاری، مسئولیت حفظ و جان و مال ساکنان و گردشگران را در جزیره کیش بر عهده دارند.