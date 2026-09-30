علی‌محمد یوسفیان در گفتگو با خبرنگار مهر در آیین گرامیداشت بیست‌وچهارمین سالروز ثبت ملی محوطه تاریخی ویگل، این محوطه را فراتر از یک موقعیت جغرافیایی و نشانه‌ای از پیشینه تمدنی و تاریخی شهرستان دانست و با اشاره به ظرفیت‌های متنوع آران‌وبیدگل در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی، هنری، قالی‌بافی و گردشگری، اظهار کرد: این شهرستان علاوه بر جاذبه‌های طبیعی و کویری، از پیشینه فرهنگی و اجتماعی غنی برخوردار است که باید به شکل شایسته‌ای معرفی و بازنمایی شود.

وی ابراز کرد: احیای فرهنگ بومی و تقویت سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی را از ضرورت‌های فرهنگی امروز دانست و افزود: معرفی میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان می‌تواند در تقویت هویت بومی و انتقال این میراث به نسل‌های آینده نقش مؤثری داشته باشد.

فرماندار آران و بیدگل با اشاره به ادامه کاوش‌ها و مطالعات فرهنگی و تاریخی در منطقه ویگل تصریح کرد: این اقدامات تنها با هدف انجام مطالعات باستان‌شناسی دنبال نمی‌شود، بلکه شناسایی و معرفی دقیق این ظرفیت‌ها می‌تواند به اعتبارسازی و تقویت برند تاریخی شهرستان در نقشه تمدنی ایران کمک کند.

وی بر ضرورت تبدیل ویگل به یکی از کانون‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از این ظرفیت تاریخی می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری تاریخی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید برای منطقه باشد.

یوسفیان با اشاره به سند آمایش سرزمین، گردشگری را یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی شهرستان عنوان کرد و افزود: توسعه این صنعت می‌تواند به تقویت اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال و ارتقای شاخص‌های رفاهی شهروندان منجر شود.

وی مسیر توسعه گردشگری شهرستان را مبتنی بر سه محور «هویت، توسعه و گفت‌وگو» دانست و اظهار کرد: گردشگری در آران‌وبیدگل باید ضمن توجه به هویت اسلامی و مذهبی شهرستان، ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی آن را نیز به مخاطبان معرفی کند و در این میان گردشگری مذهبی جایگاه ویژه‌ای دارد.

فرماندار آران وبیدگل همچنین با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه صنعت گردشگری گفت: هدف این است که زنجیره گردشگری از تولیدکنندگان صنایع‌دستی و محصولات بومی تا فعالان اقامت و هتلداری تقویت شود و ظرفیت‌های بومی به درآمد و ثروت پایدار برای خانواده‌ها تبدیل شود.

وی در پایان بر ضرورت توجه به منافع فعالان و تولیدکنندگان محلی در فرآیند توسعه گردشگری تأکید کرد و گفت: گردشگری باید ضمن حفظ اصالت‌های فرهنگی و حرمت‌های بومی، زمینه تبادل فرهنگی، معرفی شایسته فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و ایجاد درآمد عادلانه برای جامعه محلی را فراهم کند.