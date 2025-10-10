یوسفیان: نخستین جشنواره گردشگری کویرات آران و بیدگل برگزار شد

علیمحمد یوسفیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره گردشگری کویرات آران و بیدگل اظهار کرد: برگزاری این گونه رویدادها، گامی مؤثر در راستای ایجاد اشتغال پایدار از طریق جذب گردشگر داخلی و خارجی است.
وی ابراز کرد: باید با حفظ اصالتها و ظرفیتهای بومی، جشنوارههایی برگزار کنیم که هویت تاریخی و فرهنگی مردمان کویر را در کنار توسعه زیرساختهای گردشگری به نمایش بگذارد.
فرماندار آران و بیدگل تصریح کرد: این جشنواره با شعار «همنشینی با مردمان کویر» و با هدف معرفی جاذبههای فرهنگی، تاریخی و طبیعی بخش کویرات، فضای زنده و جذابی را برای بازدیدکنندگان فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی منطقه، ایجاد غرفههای غذاهای محلی و سنتی، بازارچه صنایع دستی، گیاهان دارویی و سوغات از جمله بخشهای مورد توجه این رویداد فرهنگی بود که نشاندهنده استعداد و توانمندیهای مردم این منطقه است.
یوسفیان در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح ۱۰ پروژه عمرانی، خدماتی و کشاورزی در شهرستان آران و بیدگل خبر داد و گفت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۴۱۰ میلیارد ریال در بخش کویرات این شهرستان به بهره برداری رسید.
وی گفت: آسفالت معابر روستای یزدلان به مساحت ۶۰۰۰ مترمربع با مشارکت دهیاری و بنیاد مسکن، بازسازی و افتتاح مسجد موسیبنجعفر(ع) روستای حسینآباد و رونمایی از ماشینآلات عمرانی و خدماتی که از محل تسهیلات درآمدزایی پست بانک و آورده دهیاریها تأمین شده از جمله این طرحهاست.
فرماندار آران و بیدگل افزود افزود: افتتاح کارگاه میوه خشککنی روستای محمدآباد با اشتغالزایی پنچ نفر، کارگاه خیاطی روستای علیآباد با اشتغالزایی هشت نفر و افتتاح ترمینال ضبط پسته در روستای ریجن با اشتغالزایی هشت نفر از دیگر پروژههایی است که با مشارکت بنیاد علوی و بخش خصوصی به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به ظرفیتهای عظیم بخش کویرات در حوزه کشاورزی، به ویژه در زمینه کشت پسته، گفت: میزان سطح زیر کشت باغات پسته در این منطقه به ۴۵۰۰ هکتار میرسد و بیش از ۳۵۰۰ هکتار از این اراضی در حال بهرهبرداری است.
یوسفیان تصریح کرد: این بخش نقش حیاتی در اقتصاد منطقه ایفا میکند و امروز با حضور مسئولین استانی و کشوری، مراسم آغاز برداشت پسته در یکی از باغات نمونه روستای فخره، برگزار شد.
