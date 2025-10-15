جشنواره بین المللی مرنجاب در آران و بیدگل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر نخستین جشنواره بین المللی مرنجاب از ۲۳ تا ۲۵ مهرماه در شهرستان آران و بیدگل برگزار میشود.
محسن صانعی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از برگزاری جشنواره بین المللی مرنجاب؛ معرفی جاذبههای گردشگری و پتانسیلهای شهرستان و تقویت صنعت بزرگ توریسم با توجه به ابعاد فرهنگی، مذهبی و متناسب با شهرستان دارالشهدای آران و بیدگل میباشد که با همکاری تمامی مسئولان شهرستان و همت و تلاش فعالان میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و فرهنگی در حوزههای مختلف برگزار میگردد.
وی پتانسیلهای گردشگری شهرستان آران وبیدگل را بسیار بالا و با ارزش دانست و ابراز کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، جدای از نشستهای تخصصی، سعی خواهد شد در این جشنواره، تمامی ظرفیتهای گردشگری شهرستان از جمله؛ آثار و جاذبههای تاریخی، فرهنگی، مذهبی، علمی و صنعتیِ شهرستان به مدعوین معرفی شود.
شهردار آران وبیدگل همچنین در تشریح برخی از برنامههای جشنواره بین المللی مرنجاب تصریح کرد:
برگزاری همایش تخصصی، نمایشگاه صنایع دستی، جشنواره غذاهای سنتی و دمنوش های گیاهی، نمایشگاه غذاهای محلی، جشنواره بازیهای بومی و محلی، رالی خانوادگی، نمایشگاه خوشنویسی، رونمایی از سایت مرنجاب ۳۶۰ درجه و بازدید از آثار گردشگری، تاریخی، فرهنگی، مذهبی و صنعت فرش شهرستان آران و بیدگل، از جمله برنامههای جشنواره بین المللی مرنجاب خواهد بود.
