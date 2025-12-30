حریم پایگاه میراث ملی ویگل از زباله های صنعتی پاکسازی شد

محمدجواد عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اقدامات حفاظتی و به‌منظور صیانت از میراث‌فرهنگی شهرستان، عملیات پاک‌سازی حریم پایگاه میراث ملی ویگل از زباله‌ها و آلودگی‌های صنعتی با همکاری هیئت‌امنای شهرک صنعتی منطقه انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت این اقدامات ابراز کرد: حفاظت از محوطه‌های تاریخی تنها محدود به مرمت آثار نیست، بلکه بخش مهمی از آن شامل مراقبت از محیط پیرامونی و جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل تصریح کرد: همکاری مجموعه‌های صنعتی در این زمینه نشان از درک مشترک مسئولان از اهمیت میراث‌فرهنگی دارد.

وی افزود: این اقدام در پایگاه میراث ویگل علاوه بر بهبود شرایط زیست‌محیطی، زمینه مشارکت فعال اجتماعی را در حوزه حفاظت از آثار تاریخی فراهم کرده است.

راحله یوسفیان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همکاری هیئت‌امنای شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی، بخش‌های پیرامونی پایگاه از زباله‌های صنعتی پاک‌سازی شد تا چهره طبیعی و فرهنگی منطقه حفظ شود.

وی ابراز کرد: این همکاری نشان داد که میراث‌فرهنگی و توسعه صنعتی می‌توانند در کنار یکدیگر در مسیر پایدار و مسئولانه حرکت کنند.

مدیر پایگاه ملی میراث فرهنگی ویگل گفت: برنامه‌ریزی برای استمرار این‌گونه اقدامات زیست‌محیطی در دستور کار پایگاه قرار دارد تا ضمن پاسداشت میراث تاریخی، محیطی سالم‌تر برای بازدیدکنندگان و ساکنان منطقه فراهم شود.