به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، اسماعیل دهستانی در نشست شورای هماهنگی ثبت احوال استان یزد اظهار کرد: اطلاعات ثبت احوال نباید صرفاً برای ثبت وقایع گذشته مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید به ابزاری برای شناخت روندهای جمعیتی و برنامه‌ریزی برای آینده استان تبدیل شود.

وی افزود: تصمیم‌گیری مؤثر نیازمند دسترسی به داده‌های دقیق، به‌روز و قابل اتکاست و ثبت احوال در تولید، تنظیم و ارائه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری‌های جمعیتی مسئولیت مهمی بر عهده دارد.

معاون استاندار یزد تصریح کرد: اطلاعات مربوط به تولد، فوت، ازدواج، طلاق، ساختار سنی جمعیت و ترکیب خانوارها می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و امنیتی استان قرار گیرد.

دهستانی همچنین بر استفاده از ظرفیت فناوری و داده‌های یکپارچه تأکید کرد و گفت: تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات خانوار می‌تواند شناخت دقیق‌تری از تحولات اجتماعی و جمعیتی استان فراهم کند و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه همکاری داشته باشند.

در این نشست، سازوکار جدید انتقال پرونده‌های انحصار وراثت از دادگستری به سازمان ثبت احوال، آخرین وضعیت سامانه الکترونیکی ثبت اطلاعات خانوار، ساماندهی اطلاعات هویتی مهاجران و شاخص‌های مهم جمعیتی استان یزد بررسی شد.

در پایان نیز بر همکاری دستگاه‌های مرتبط برای ارتقای کیفیت، دقت و به‌روز بودن اطلاعات جمعیتی استان تأکید شد.