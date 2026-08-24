به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، اسماعیل دهستانی در نشست با سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت و مدیران حوزه سلامت استان یزد، اظهار کرد: در این سفر، مسائل و مشکلات حوزههای پزشکی، پرستاری، نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی بهصورت مستقیم مطرح و برای رفع بخشی از این مشکلات قول مساعد داده شد. وی افزود: برخی تجهیزات مراکز درمانی استان یزد نیازمند نوسازی و جایگزینی است که با مساعدت وزارت بهداشت، پیگیری برای تأمین و نوسازی این تجهیزات صورت خواهد گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به طرحهای درمانی در شهرستانهای کمتر برخوردار، گفت: در ادامه سفر معاون درمان وزارت بهداشت، چند طرح در شهرستانهای مروست، خاتم و ابرکوه به بهرهبرداری میرسد که میتواند بخشی از نیازهای درمانی این مناطق را برطرف کند.
دهستانی خاطرنشان کرد: بخشی از این طرحها با مشارکت خیران و جذب منابع ملی پیش رفته و تکمیل آنها گامی در مسیر تحقق عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر استان یزد است.
وی همچنین از پیگیری مشکلات نیروی انسانی، نیروهای شرکتی و مطالبات حوزه پرستاری خبر داد و گفت: این مسائل نیازمند پیگیری در سطح ملی است و تلاش میشود با همکاری وزارت بهداشت، راهکارهای مناسبی برای آنها پیشبینی شود.
دهستانی در پایان بر ضرورت مشارکت همه دستگاهها در حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: برای ارتقای سلامت مردم، دانشگاه علوم پزشکی نباید بهتنهایی بار این حوزه را بر دوش بکشد و فعالسازی شورای سیاستگذاری حوزه بهداشت، درمان و سلامت استان یزد میتواند زمینه همافزایی دستگاههای مختلف را فراهم کند.
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