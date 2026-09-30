تسریع توسعه مرکز ناباروری یزد در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، اسماعیل دهستانی در بازدید از مرکز ناباروری و تولیدمثل یزد، در جریان ظرفیت‌ها و چالش‌های این مرکز قرار گرفت.

در این بازدید، فرسودگی ساختمان فعلی، محدودیت فضای فیزیکی و ضرورت توسعه مرکز متناسب با حجم مراجعات و نیازهای تخصصی بررسی و درباره روند احداث ساختمان جدید و کندی پیشرفت پروژه گفت‌وگو شد.

مقرر شد استانداری یزد و دانشگاه علوم پزشکی با پیگیری مشترک، روند اخذ مجوز ماده ۲۳ احداث ساختمان جدید مرکز را از مراجع ذی‌ربط در تهران دنبال کنند تا اجرای پروژه و توسعه خدمات این مرکز تسریع شود.

معاون استاندار یزد همچنین از اتاق‌های عمل، آزمایشگاه ART، آزمایشگاه‌های تخصصی، واحد پژوهشی دانشجویی، واحد بین‌الملل و مرکز حفظ باروری بازدید کرد.

مرکز ناباروری و تولیدمثل یزد از مراکز باسابقه کشور در حوزه درمان ناباروری و فناوری‌های کمک‌باروری است و در زمینه‌های پژوهشی، آموزشی، بین‌المللی و حفظ باروری نیز فعالیت دارد.