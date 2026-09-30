خرید ۶۴۰ تن سیب صنعتی در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، خرید سیب صنعتی در شهرستان بروجرد با هدف حمایت از باغداران، جلوگیری از هدررفت محصول و هدایت سیب‌های درجه ۳ به سمت صنایع تبدیلی و فرآوری در حال انجام است و تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، اتحادیه تعاونی روستایی استان لرستان با همکاری اتحادیه تعاون روستایی شهرستان بروجرد، از ابتدای فصل خرید تاکنون حدود ۶۴۰ تن سیب درجه ۳ را با قیمت توافقی از باغداران خریداری کرده است.

محصول خریداری‌شده نیز برای فرآوری و استفاده در صنایع تبدیلی به استان‌های زنجان، فارس و آذربایجان غربی ارسال شده است.

جلوگیری از دورریز محصول با توسعه صنایع تبدیلی

هدایت سیب‌های درجه ۳ به سمت واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی، اقدامی برای جلوگیری از دورریز محصول و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید به شمار می‌رود.

این رویکرد علاوه بر کمک به بازاررسانی محصول، می‌تواند بخشی از دغدغه باغداران در زمان برداشت و عرضه محصول را کاهش داده و زمینه استفاده حداکثری از تولیدات باغی را فراهم کند.

تقویت نقش تعاونی‌ها در زنجیره تولید تا بازار

غلامعلی فتحی، مدیر تعاون روستایی استان لرستان، با اشاره به ظرفیت قابل توجه شهرستان بروجرد در تولید سیب اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با تقویت نقش تعاونی‌ها در زنجیره تولید تا بازار، ضمن حمایت از باغداران و استفاده از ظرفیت صنایع تبدیلی، سهم بیشتری در ساماندهی بازار محصولات کشاورزی داشته باشیم.

وی با تأکید بر نقش شبکه تعاون روستایی در حمایت از تولیدکنندگان افزود: استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای جمع‌آوری، بازاررسانی و هدایت محصولات به سمت صنایع تبدیلی و فرآوری، می‌تواند ضمن کاهش ضایعات، به افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و تقویت درآمد تولیدکنندگان کمک کند.

استفاده حداکثری از ظرفیت تولید سیب

مدیر تعاون روستایی استان لرستان ادامه داد: توسعه این رویکرد، به‌ویژه در محصولاتی که بخشی از تولید آنها قابلیت عرضه به‌صورت تازه‌خوری ندارد، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت تولید، کاهش هدررفت و ساماندهی بهتر بازار محصولات کشاورزی را فراهم خواهد کرد.