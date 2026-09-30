به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی آیین «عصر خاطره سفیر مهر» عصر چهارشنبه هشتم مهر ۱۴۰۵ با هدف گرامیداشت و بازخوانی خاطرات سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی به کرمانشاه در مهرماه ۱۳۹۰ برگزار شد.

این نشست به میزبانی استانداری کرمانشاه و با حضور مدیران استانداری و نمایندگان مجموعه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و اجرایی استان برگزار شد و راهکارهای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این ویژه‌برنامه مورد بررسی قرار گرفت.

کیومرث جلیلیان، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کرمانشاه، در این نشست با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطرات این سفر اظهار کرد: بزرگداشت این رخداد تاریخی نیازمند هم‌افزایی و مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است و هر مجموعه باید با استفاده از ظرفیت‌ها و مأموریت‌های سازمانی خود در برگزاری مطلوب این آیین نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه سفر رهبر شهید انقلاب در خاطرات مردم استان تصریح کرد: آیین «عصر خاطره سفیر مهر» فرصتی برای بازخوانی و روایت روزهای حضور رهبر شهید انقلاب اسلامی در کرمانشاه و تبیین ابعاد فرهنگی و اجتماعی این رویداد ماندگار است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: برگزاری شایسته سالروز این سفر تاریخی نیازمند همراهی مجموعه‌های فرهنگی، هنری و اجرایی استان است و انتظار می‌رود این دستگاه‌ها با محوریت حوزه هنری، حمایت همه‌جانبه‌ای از برگزاری این رویداد داشته باشند تا برنامه‌ای وزین و درخور این مناسبت اجرا شود.

در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌های حاضر دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه برگزاری آیین «عصر خاطره سفیر مهر» ارائه کردند و آمادگی مجموعه‌های متبوع خود را برای مشارکت، پشتیبانی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجرایی استان اعلام کردند.

نمایندگان حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری، شرکت توزیع نیروی برق و دیگر مجموعه‌های مرتبط در این جلسه حضور داشتند.

در این نشست همچنین بر ادامه جلسات هماهنگی، تقسیم وظایف میان دستگاه‌های مشارکت‌کننده و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود استان برای برگزاری شایسته آیین «عصر خاطره سفیر مهر» تأکید شد.