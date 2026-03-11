سید علی نقیب مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آیین هنری و فرهنگی «داغِ سَربلند» با رویکردی مردمی و با محور حضور بانوان هنرمند، عصر چهارشنبه بیستم اسفندماه در محل موزه مراجع، مجموعه هنری بیت، میزبان علاقهمندان و فعالان حوزه هنر متعهد بوده است.
وی گفت: این برنامه که به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی قم و با مشارکت سازمان بسیج هنرمندان استان تدارک دیده شده، تلاش داشته جلوههایی از پایداری، عاطفه و درک زنانه از مفاهیم مرتبط با جهاد و مقاومت را در بستر هنر به نمایش بگذارد.
نقیب بیان کرد: در بخش محتوایی این رویداد، کارگاههای روانشناسی مادرانههای جنگ و نشست تبیینی تداوم ولایت برگزار شده که محور اصلی آن بررسی ابعاد عاطفی، تربیتی و اجتماعی زنان در دوران مقاومت و پس از آن است.
مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان قم اضافه کرد: همچنین بخشهای متنوعی از برنامه از جمله شعرخوانی شاعران مطرح قم، خوانش داستانک از سوی نویسندگان برجسته قمی، طراحی پلاکارد، اجرای زنده آبرنگ و ذکر توسل اجرا شده تا هنرمندان و مخاطبان در فضای معنوی و خلاقانهای به تعامل فکری و هنری بپردازند.
وی ادامه داد: از حاشیههای قابلتوجه این رویداد، گفتوگویی صمیمانه میان بانوان ایرانی و بتول صفیالدین از کشور لبنان است که درباره دغدغههای مشترک میان زنان ایران و حزبالله، با محور فرهنگی و اجتماعی به گفتوگو نشستند و در ادامه برنامه نیز همسر شهید والامقام حاج محسن مهدوی کلاته، از شهدای شاخص جنگ رمضان، به روایت بخشی از خاطرات و ناگفتههای روزهای مقاومت پرداخت.
مسئول واحد افرینش های ادبی حوزه هنری استان قم افزود: این رویداد با استقبال خوب بانوان هنرمند و هنر دوست استان قم مواجه شده است.
قم- آیین هنری و فرهنگی «داغِ سَربلند» با رویکردی مردمی و با محور حضور بانوان هنرمند،آیین هنری و فرهنگی «داغِ سَربلند» ویژه بانوان هنرمند در قم برگزار شد.
سید علی نقیب مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آیین هنری و فرهنگی «داغِ سَربلند» با رویکردی مردمی و با محور حضور بانوان هنرمند، عصر چهارشنبه بیستم اسفندماه در محل موزه مراجع، مجموعه هنری بیت، میزبان علاقهمندان و فعالان حوزه هنر متعهد بوده است.
