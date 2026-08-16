به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه، این استان را یکی از کانون‌های مهم فرهنگ و هنر غرب کشور دانست و اظهار کرد: کرمانشاه به دلیل پیشینه تاریخی و فرهنگی، در حوزه‌های مختلف هنری از ظرفیت‌های شاخصی برخوردار است.

وی افزود: در دولت چهاردهم فعالیت‌های فرهنگی و هنری با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و قرار است هر استان بر اساس ظرفیت‌ها و هنرهای شاخص خود، به شکل ویژه مورد حمایت قرار گیرد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تنوع فرهنگی کرمانشاه گفت: این استان را نمی‌توان تنها با یک هنر معرفی کرد و حماسه، عرفان، موسیقی، هنرهای تجسمی، معماری و آیین‌های نمایشی، بخش‌هایی از هویت فرهنگی آن را تشکیل می‌دهند.

شفیعی برگزاری رویدادهای هنری خارج از تهران را از سیاست‌های مهم دولت در مسیر مردمی‌سازی فرهنگ عنوان کرد و گفت: بر همین اساس مقرر شده جشنواره تجسمی جوانان در کرمانشاه برگزار شود؛ رویدادی که در استعدادیابی و معرفی هنرمندان جوان کشور نقش مهمی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت مردمی‌شدن جشنواره‌ها تصریح کرد: رویدادهای فرهنگی و هنری نباید محدود به گالری‌ها و تالارها باشند، بلکه باید به میان مردم بروند و فضای عمومی شهر نیز رنگ و بوی جشنواره به خود بگیرد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد کرد با همکاری شهرداری، آثار هنری در قالب «گالری شهری» در نقاط مختلف کرمانشاه به نمایش گذاشته شود و افزود: استفاده از ظرفیت‌های شهری باعث می‌شود مردم بیشتر در جریان رویدادهای فرهنگی قرار بگیرند.

شفیعی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تئاتر، موسیقی و آیین‌های نمایشی کرمانشاه گفت: تنوع قومی و مذهبی استان زمینه مناسبی برای طراحی رویدادهای فرهنگی و هنری متنوع فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: جامعه امروز بیش از گذشته به نشاط و انسجام اجتماعی نیاز دارد و برگزاری رویدادهای خیابانی و میدانی می‌تواند در تحقق این هدف نقش مؤثری داشته باشد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مجموعه‌های فرهنگی، هنری و مدیریت استان، برگزاری رویدادهای مردمی زمینه‌ساز اتفاقات ماندگار و تقویت جایگاه کرمانشاه در عرصه فرهنگ و هنر کشور شود.