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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

معاون وزیر ارشاد: کرمانشاه قطب هنرهای تجسمی می‌شود

معاون وزیر ارشاد: کرمانشاه قطب هنرهای تجسمی می‌شود

کرمانشاه - معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ظرفیت‌های فرهنگی کرمانشاه می‌تواند این استان را به قطب هنرهای تجسمی کشور تبدیل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه، این استان را یکی از کانون‌های مهم فرهنگ و هنر غرب کشور دانست و اظهار کرد: کرمانشاه به دلیل پیشینه تاریخی و فرهنگی، در حوزه‌های مختلف هنری از ظرفیت‌های شاخصی برخوردار است.

وی افزود: در دولت چهاردهم فعالیت‌های فرهنگی و هنری با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و قرار است هر استان بر اساس ظرفیت‌ها و هنرهای شاخص خود، به شکل ویژه مورد حمایت قرار گیرد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تنوع فرهنگی کرمانشاه گفت: این استان را نمی‌توان تنها با یک هنر معرفی کرد و حماسه، عرفان، موسیقی، هنرهای تجسمی، معماری و آیین‌های نمایشی، بخش‌هایی از هویت فرهنگی آن را تشکیل می‌دهند.

شفیعی برگزاری رویدادهای هنری خارج از تهران را از سیاست‌های مهم دولت در مسیر مردمی‌سازی فرهنگ عنوان کرد و گفت: بر همین اساس مقرر شده جشنواره تجسمی جوانان در کرمانشاه برگزار شود؛ رویدادی که در استعدادیابی و معرفی هنرمندان جوان کشور نقش مهمی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت مردمی‌شدن جشنواره‌ها تصریح کرد: رویدادهای فرهنگی و هنری نباید محدود به گالری‌ها و تالارها باشند، بلکه باید به میان مردم بروند و فضای عمومی شهر نیز رنگ و بوی جشنواره به خود بگیرد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد کرد با همکاری شهرداری، آثار هنری در قالب «گالری شهری» در نقاط مختلف کرمانشاه به نمایش گذاشته شود و افزود: استفاده از ظرفیت‌های شهری باعث می‌شود مردم بیشتر در جریان رویدادهای فرهنگی قرار بگیرند.

شفیعی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تئاتر، موسیقی و آیین‌های نمایشی کرمانشاه گفت: تنوع قومی و مذهبی استان زمینه مناسبی برای طراحی رویدادهای فرهنگی و هنری متنوع فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: جامعه امروز بیش از گذشته به نشاط و انسجام اجتماعی نیاز دارد و برگزاری رویدادهای خیابانی و میدانی می‌تواند در تحقق این هدف نقش مؤثری داشته باشد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مجموعه‌های فرهنگی، هنری و مدیریت استان، برگزاری رویدادهای مردمی زمینه‌ساز اتفاقات ماندگار و تقویت جایگاه کرمانشاه در عرصه فرهنگ و هنر کشور شود.

کد مطلب 6918298

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