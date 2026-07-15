به گزارش خبرنگار مهر، لیلا آژیر بعدازظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی رویداد ملی بانوی کرد و برنامههای چهارمین جشن مهمانی امت احمد که در سالن کوثر تبلیغات اسلامی داستان برگزار شد، از برگزاری همایش ملی «بانوی کرد» در پاییز سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این رویداد علمی و فرهنگی با هدف شناسایی، معرفی و الگوسازی از زنان موفق کُرد در حوزههای مختلف برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیتهای زنان کُرد، افزود: این رویداد فرصتی برای معرفی چهرههای اثرگذار و مفاخر زن کُرد در عرصههای علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و مدیریتی است تا توانمندیهای آنان بیش از پیش در سطح ملی و بینالمللی شناسانده شود.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف این همایش، معرفی بانوان شاخص معاصر به نسل جوان و تقویت الگوهای موفق برای دختران و زنان جامعه است، افزود: تلاش میشود تصویری جامع از نقشآفرینی و ظرفیتهای زنان کُرد در حوزههای مختلف ارائه شود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان با تأکید بر اینکه این برنامه به استان کردستان محدود نخواهد بود، خاطرنشان کرد: در فرآیند شناسایی و انتخاب افراد، بانوان فرهیخته و تأثیرگذار کُرد در دیگر استانهای کشور از جمله کرمانشاه، ایلام، لرستان و آذربایجان غربی و همچنین زنان کُرد مقیم خارج از کشور نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
آژیر از دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، دانشگاهها و مراکز علمی خواست افراد شاخص و صاحبنام در حوزههای مختلف از جمله نخبگان، پژوهشگران، استادان دانشگاه، هنرمندان، ورزشکاران، فعالان فرهنگی و اجتماعی و پیشکسوتان را برای بررسی و معرفی به دبیرخانه همایش معرفی کنند.
وی با اشاره به روند انتخاب برگزیدگان تصریح کرد: معرفی افراد بر اساس شاخصهای تخصصی و از طریق کمیته داوری انجام میشود و معیارهای علمی و عملکردی در انتخاب چهرههای برگزیده ملاک خواهد بود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان ادامه داد: این همایش تنها به معرفی پیشکسوتان اختصاص ندارد و دختران و زنان جوانی که در عرصههای علمی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری، ورزشی یا سایر حوزهها دستاوردهای ارزشمند و افتخارآفرین داشتهاند نیز در فهرست بانوان شاخص قرار خواهند گرفت تا زمینه الگوسازی برای نسلهای مختلف فراهم شود.
وی همچنین از برگزاری مجموعهای از نشستهای تخصصی پیش از برگزاری همایش خبر داد و گفت: این نشستها با همکاری فرمانداریها، حوزه علمیه خواهران و دستگاههای اجرایی در شهرستانهای مختلف استان برگزار خواهد شد و موضوعاتی همچون هویت و پوشش کُردی، جایگاه زن کُرد در اسلام و ایران و دیگر مباحث تخصصی مرتبط با نقش زنان در جامعه را مورد بررسی قرار میدهد.
آژیر با بیان اینکه همایش «بانوی کرد» در پاییز امسال برگزار میشود، افزود: در آیین اختتامیه این رویداد از بانوان برگزیده و چهرههای منتخب با اهدای تندیس ویژه مفاخر زن کُرد تجلیل خواهد شد.
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