کشف ۱۱ کیلوگرم تریاک و دستگیری ۱۰ سوداگر مرگ در پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی عصر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان پلدختر طی چند روز گذشته با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، طرح مقابله با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر را اجرا کردند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

دستگیری ۱۰ متهم و توقیف ۲ خودرو

فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر ادامه داد: در این عملیات، ۱۰ نفر شامل ۸ خرده‌فروش و ۲ قاچاقچی مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

کرمی‌چگنی تصریح کرد: همچنین در جریان اجرای این طرح، ۲ دستگاه خودرو توقیف و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

تداوم طرح‌های پاکسازی و مقابله با جرائم

فرمانده انتظامی پلدختر در پایان تأکید کرد: اجرای طرح‌های مستمر پاکسازی و مقابله با جرائم با هدف ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی در شهرستان ادامه خواهد داشت و پلیس با جدیت با فعالیت سوداگران مواد مخدر برخورد می‌کند.