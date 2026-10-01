کشف ۳۰۳ کیلو مواد مخدر در طرح «آرامش در شهر» قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات اجرای طرح «آرامش در شهر» اظهار کرد: در راستای اجرای مستمر طرح‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه پلیس برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، این طرح طی چهار روز از چهارم تا هشتم مهرماه با محوریت مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح استان به اجرا درآمد.

وی افزود: در این مرحله، مأموران پلیس‌های تخصصی و یگان‌های انتظامی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی گسترده و با هماهنگی مراجع قضایی به محل‌های از پیش شناسایی‌شده اعزام شدند که در نتیجه این عملیات، ۱۰۵ نفر از قاچاقچیان، خرده‌فروشان و نگهدارندگان مواد مخدر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: در جریان این طرح، ۱۲۲ معتاد متجاهر نیز شناسایی و جمع‌آوری شدند و برای طی مراحل درمانی و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد کمپ ماده ۱۶ معرفی شدند.

طرهانی از کشف مقادیر قابل توجهی انواع مواد مخدر در جریان اجرای این طرح خبر داد و گفت: در مجموع نزدیک به ۳۰۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی، هزار و ۸۵۰ حبه قرص متادون و ۳۸ قبضه سلاح سرد از متهمان کشف شد.

وی ادامه داد: در راستای ضربه به چرخه حمل و توزیع مواد مخدر، ۲۳ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر و برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی با قاطعیت در دستور کار پلیس قرار دارد، خاطرنشان کرد: تأمین امنیت پایدار در جامعه نیازمند همراهی و مشارکت مستمر شهروندان با پلیس است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه مواد مخدر، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.