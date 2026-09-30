به گزارش خبرنگار مهر، زمان خوب شامگاه امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای قانون جامع حدنگار کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد حدنگار شده است و با پایان مهلت قانونی، ارائه برخی خدمات ثبتی به اسناد قدیمی با محدودیت مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمامی اسناد دفترچه‌ای مشمول این فرآیند هستند افزود: مالکان نباید تعویض سند خود را به زمان نقل و انتقال یا استفاده از ملک به عنوان وثیقه موکول کنند، بلکه می‌توانند برای درخواست تبدیل سند به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مراجعه کنند تا پس از انجام فرآیندهای لازم، سند جدید صادر و از طریق پست ارسال شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اشاره به مزایای این اسناد تصریح کرد: در اسناد تک‌برگ مشخصاتی همچون مساحت، حدود اربعه، نشانی و مختصات جغرافیایی ملک به‌صورت دقیق درج می‌شود که علاوه بر افزایش امنیت اسناد در برابر جعل، در کاهش تعارضات و اختلافات ملکی نیز مؤثر است.

خوب ادامه داد: تبدیل اسناد به حدنگار، بخشی از فرآیند دقیق‌سازی اطلاعات ملکی و زیرساخت مهمی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که به شفافیت معاملات و کاهش اختلافات ناشی از اطلاعات ناقص کمک می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: این اقدام هم یک تکلیف قانونی است و هم گامی در جهت صیانت از حقوق مالکانه مردم که اداره‌کل ثبت اسناد و املاک خوزستان آن را با جدیت دنبال می‌کند.