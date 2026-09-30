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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴

۲۴ هزار سند دفترچه‌ای در خوزستان تک‌برگ شد

۲۴ هزار سند دفترچه‌ای در خوزستان تک‌برگ شد

اهواز - مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان گفت: بیش از ۲۴ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای در استان طی نیمه نخست سال جاری به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمان خوب شامگاه امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای قانون جامع حدنگار کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد حدنگار شده است و با پایان مهلت قانونی، ارائه برخی خدمات ثبتی به اسناد قدیمی با محدودیت مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمامی اسناد دفترچه‌ای مشمول این فرآیند هستند افزود: مالکان نباید تعویض سند خود را به زمان نقل و انتقال یا استفاده از ملک به عنوان وثیقه موکول کنند، بلکه می‌توانند برای درخواست تبدیل سند به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مراجعه کنند تا پس از انجام فرآیندهای لازم، سند جدید صادر و از طریق پست ارسال شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اشاره به مزایای این اسناد تصریح کرد: در اسناد تک‌برگ مشخصاتی همچون مساحت، حدود اربعه، نشانی و مختصات جغرافیایی ملک به‌صورت دقیق درج می‌شود که علاوه بر افزایش امنیت اسناد در برابر جعل، در کاهش تعارضات و اختلافات ملکی نیز مؤثر است.

خوب ادامه داد: تبدیل اسناد به حدنگار، بخشی از فرآیند دقیق‌سازی اطلاعات ملکی و زیرساخت مهمی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که به شفافیت معاملات و کاهش اختلافات ناشی از اطلاعات ناقص کمک می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: این اقدام هم یک تکلیف قانونی است و هم گامی در جهت صیانت از حقوق مالکانه مردم که اداره‌کل ثبت اسناد و املاک خوزستان آن را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6964111

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