به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستورالعمل جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرآیند تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد حدنگار (کاداستر) با هدف تسریع و تسهیل خدمات ثبتی دستخوش تغییر شده است.
در این دستورالعمل، مراحل اجرایی تبدیل اسناد مالکیت در چهار بخش اصلی شامل املاک دارای حدود مشخص، املاک دارای طول و ابعاد، واحدهای آپارتمانی و موارد دارای تداخل عرصه با نقشههای موجود تشریح شده است.
تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای حَدی به اسناد حدنگار
در مواردی که ملک دارای نقشه ثبتشده در بانک حدنگار باشد، از تهیه مجدد نقشه جلوگیری میشود و تنها بازدید میدانی جهت بررسی دقیق ابعاد، مساحت و تطابق نقشه با سوابق انجام خواهد شد.
چنانچه نیاز به تغییر نقشه وجود داشته باشد، این کار توسط نقشهبردار واحد ثبتی و بدون تحمیل هزینه اضافی به متقاضی صورت میگیرد. حداکثر زمان مجاز برای انجام این مرحله، ۱۰ روز کاری تعیین شده است.
در املاکی که فاقد نقشه در بانک حدنگار هستند، تهیه نقشه و انجام مراحل قانونی مطابق تفاهمنامه سهجانبه میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت ملی پست و سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام میشود. مهلت اجرای این بخش حداکثر ۲۰ روز کاری است و اطلاعرسانی کتبی به متقاضی الزامی است.
تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای دارای طول و ابعاد به اسناد حدنگار
چنانچه نقشه موجود در بانک حدنگار با سوابق ثبتی ملک تطابق کامل داشته باشد، تثبیت نقشه در مدت حداکثر ۲ روز کاری انجام میشود. در صورت وجود اختلاف، بازدید میدانی برای رفع مغایرت و اصلاح نقشه الزامی است که حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری باید به پایان برسد. برای املاک فاقد نقشه نیز همانند بخش قبل، فرآیند تهیه نقشه طبق تفاهمنامه سهجانبه و با زمانبندی ۲۰ روز کاری انجام میشود.
تبدیل اسناد مالکیت آپارتمانی به اسناد حدنگار
در مواردی که نقشه عرصه ساختمان در بانک حدنگار تثبیت شده باشد، سند مالکیت جدید بدون نیاز به بازدید حضوری و حداکثر ظرف ۳ روز کاری صادر میشود. اما در صورتی که نقشه عرصه تثبیت نشده باشد، فرآیند صدور سند مطابق مفاد بند «ب» دستورالعمل انجام خواهد شد.
موارد تداخل عرصه با نقشههای موجود
در صورت بروز تداخل عرصه ملک متقاضی با نقشههای موجود در بانک حدنگار، از جمله بستر رودخانهها، اراضی ملی یا موات اطلاعرسانی کتبی به متقاضی انجام میشود تا مراحل قانونی لازم پیگیری شود.
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