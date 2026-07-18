خبرگزاری مهر- گروه استانها: طرح کاداستر یا حدنگاری بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای تحولآفرین کشور در حوزه تثبیت مالکیت، طی سالهای اخیر به یکی از اولویتهای سازمان ثبتاسناد و املاک تبدیل شده است؛ طرحی که علاوه بر جلوگیری از زمینخواری، تعرض به اراضی ملی و اختلافات ملکی، زمینه شفافسازی مالکیتها، تسهیل سرمایهگذاری، افزایش امنیت حقوقی شهروندان و صیانت از بیتالمال را فراهم میکند.
استان لرستان نیز به دلیل گستردگی اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، از جمله استانهایی است که اجرای دقیق قانون جامع حدنگار در آن اهمیت دوچندانی دارد. در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از برنامههای ادارهکل ثبتاسناد و املاک استان بر تکمیل کاداستر، صدور اسناد مالکیت، تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و توسعه خدمات الکترونیک متمرکز شده است؛ اقدامی که به گفته مسئولان، آثار آن در کاهش پروندههای قضایی، تسهیل معاملات، افزایش امنیت سرمایهگذاری و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی بهتدریج نمایان شده است.
در کنار اجرای طرح حدنگار، وصول مطالبات بانکی از طریق اجرای اسناد رسمی، پاسخگویی الکترونیکی به استعلامات دستگاه قضایی و دفاتر اسناد رسمی، توسعه زیرساختهای ثبتی، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها و جذب نیروهای جدید در دفاتر اسناد رسمی نیز از دیگر برنامههایی است که طی دو سال گذشته در دستور کار ادارهکل ثبتاسناد و املاک لرستان قرار گرفته و بخشی از سیاستهای تحول دیجیتال و هوشمندسازی خدمات ثبتی را محقق کرده است.
از سوی دیگر، با اجرای قانون جامع حدنگار، دوره اسناد مالکیت دفترچهای نیز رو به پایان است و مالکان برای بهرهمندی از خدمات ثبتی و اداری ناگزیر به تبدیل این اسناد به اسناد تکبرگ هستند؛ اقدامی که نقش مهمی در افزایش امنیت مالکیت، کاهش جعل اسناد و شفافیت اطلاعات املاک خواهد داشت.
یاسر ملکی، مدیرکل ثبتاسناد و املاک لرستان، در گفتوگوی مشروح با خبرنگار مهر ضمن تشریح مهمترین اقدامات این مجموعه در سال گذشته و برنامههای پیشرو، از تحقق کامل حدنگاری اراضی ملی، پیشرفت قابل توجه کاداستر اراضی کشاورزی، رشد خدمات ثبتی، افزایش وصول مطالبات بانکی، توسعه اشتغال در حوزه دفاتر اسناد رسمی و ضرورت تعیین تکلیف اسناد دفترچهای سخن گفت و تأکید کرد که تکمیل کاداستر، مهمترین ابزار برای صیانت از حقوق مردم و بیتالمال در لرستان خواهد بود.
ملکی با اشاره به روند اجرای طرح حدنگاری در استان لرستان، اظهار داشت: اجرای کاداستر یکی از مهمترین برنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تثبیت مالکیتها، صیانت از اراضی و پیشگیری از بروز اختلافات ملکی است که در لرستان نیز با جدیت دنبال شده است.
حدنگاری ۱۰۰ درصدی اراضی ملی لرستان
وی با بیان اینکه سال گذشته یکی از مهمترین اهداف این حوزه به طور کامل محقق شد، گفت: خوشبختانه حدنگاری اراضی ملی استان به صورت ۱۰۰ درصدی به پایان رسیده و تمامی اراضی ملی لرستان تحت پوشش طرح کاداستر قرار گرفتهاند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان افزود: در قالب این طرح، بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان حدنگاری و تثبیت مالکیت شده که این اقدام نقش مهمی در حفاظت از انفال، جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و کاهش پروندههای حقوقی مرتبط با این حوزه خواهد داشت.
پیشرفت ۸۶.۹ درصدی حدنگاری اراضی کشاورزی
ملکی با اشاره به روند اجرای حدنگاری اراضی زراعی استان نیز اظهار کرد: یکی دیگر از برنامههای مهم سال گذشته، اجرای طرح حدنگاری اراضی کشاورزی بود که خوشبختانه با پیشرفت قابل توجهی همراه شد.
وی افزود: تاکنون ۸۶.۹ درصد از اراضی زراعی لرستان حدنگاری شده و اسناد مربوط به آنها در چارچوب طرح کاداستر صادر شده است.
تکمیل کاداستر اراضی زراعی تا پایان امسال
مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان با بیان اینکه بخش محدودی از این طرح باقی مانده است، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۳ درصد از اراضی کشاورزی استان هنوز وارد فرآیند حدنگاری نشدهاند که امیدواریم با همکاری دستگاههای مرتبط و همراهی بهرهبرداران، این بخش نیز تا پایان سال جاری تعیین تکلیف و عملیات حدنگاری آن تکمیل شود.
ملکی خاطرنشان کرد: تکمیل طرح کاداستر اراضی کشاورزی علاوه بر تثبیت مالکیت کشاورزان، نقش مهمی در کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز، تسهیل ارائه خدمات ثبتی و افزایش امنیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی خواهد داشت.
وی تأکید کرد: ادارهکل ثبت اسناد و املاک لرستان با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، تکمیل حدنگاری اراضی باقیمانده را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی سال جاری دنبال میکند تا پرونده کاداستر اراضی استان به طور کامل بسته شود.
تمامی املاک نیروهای مسلح در لرستان سنددار شدند
مدیرکل ثبتاسناد و املاک لرستان در ادامه با اشاره به تعیین تکلیف اسناد مالکیت دستگاههای حاکمیتی در استان اظهار داشت: یکی دیگر از اقدامات مهم سال گذشته، سنددار شدن صددرصدی اراضی و املاک نیروهای مسلح در لرستان بود.
وی افزود: این اقدام با همکاری و هماهنگی مطلوب میان دستگاههای مرتبط انجام شد و اکنون تمامی املاک نیروهای مسلح در استان دارای اسناد رسمی و قانونی هستند که این موضوع نقش مهمی در تثبیت مالکیتها و جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی خواهد داشت.
بازگشت ۱.۷ همت از مطالبات بانکی به بیتالمال
ملکی با اشاره به عملکرد اداره اجرای ثبت در حوزه وصول مطالبات بانکی نیز گفت: یکی از اتفاقات مهم سال گذشته، استفاده از ظرفیتهای قانونی سازمان ثبت برای وصول مطالبات معوق بانکها بود.
میزان وصول مطالبات بانکی حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است
وی بیان کرد: در این راستا، معادل یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان (۱.۷ همت) از مطالبات و معوقات بانکی از طریق اجرای ثبت وصول و به بیتالمال بازگردانده شد.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک لرستان افزود: میزان وصول مطالبات بانکی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن حدود ۷۰ درصد افزایش داشته که نشاندهنده ارتقای عملکرد واحدهای اجرایی ثبت در این حوزه است.
ثبت ۹۲۷ شرکت و صدور ۱۱ هزار و ۵۰۰ اجراییه
ملکی در ادامه با اشاره به دیگر خدمات ادارهکل ثبتاسناد و املاک لرستان گفت: در سال گذشته ۱۱ هزار و ۵۰۰ اجراییه در استان صادر شد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به مطالبات بانکی، اسناد رسمی و اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا بوده است.
وی همچنین از ثبت ۹۲۷ شرکت در لرستان طی سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: توسعه فعالیتهای اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و رونق فضای کسبوکار، موجب افزایش تقاضا برای ثبت شرکتها شده و ادارهکل ثبتاسناد و املاک نیز تلاش کرده خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی را در کوتاهترین زمان ممکن ارائه دهد.
ملکی در ادامه گفتوگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد ادارهکل ثبتاسناد و املاک لرستان در حوزه خدمات ثبتی و الکترونیکی، اظهار داشت: یکی از بخشهای مهم فعالیتهای این مجموعه، پاسخگویی به استعلامات دستگاههای مختلف و دفاتر اسناد رسمی است که نقش مهمی در تسریع ارائه خدمات به مردم، کاهش مراجعات حضوری و افزایش دقت در معاملات و فرآیندهای حقوقی دارد.
وی افزود: استعلامات ثبتی به دو بخش اصلی شامل استعلامات دفاتر اسناد رسمی و استعلامات مراجع قضایی تقسیم میشود که در هر دو حوزه، طی سال گذشته شاهد رشد قابل توجه عملکرد استان بودهایم.
افزایش ۲۰ درصدی پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمی
مدیرکل ثبتاسناد و املاک لرستان با اشاره به آمار عملکرد این ادارهکل در سال ۱۴۰۴، گفت: در این مدت، ۵۰ هزار و ۹۰۸ فقره استعلام دفاتر اسناد رسمی در استان پاسخ داده شده که این میزان نسبت به سال قبل، ۲۰ درصد افزایش داشته است.
۵۰ هزار و ۹۰۸ فقره استعلام دفاتر اسناد رسمی در استان پاسخ داده شده است
ملکی بیان کرد: این رشد بیانگر توسعه خدمات الکترونیکی، افزایش سرعت پاسخگویی، ارتقای زیرساختهای سامانههای ثبتی و همچنین افزایش حجم معاملات و مراجعات در حوزه اسناد رسمی است.
وی افزود: تلاش کردهایم با بهرهگیری از سامانههای هوشمند و کاهش فرآیندهای زمانبر، پاسخگویی به استعلامات در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود تا مردم و دفاتر اسناد رسمی با کمترین معطلی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
پاسخ به بیش از ۳۱ هزار استعلام مراجع قضایی
مدیرکل ثبتاسناد و املاک لرستان در ادامه با اشاره به عملکرد این ادارهکل در همکاری با دستگاه قضایی، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۱ هزار و ۷۵۴ فقره استعلام مراجع قضایی در استان پاسخ داده شده است.
ملکی افزود: این میزان نیز نسبت به سال قبل، ۱۳ درصد افزایش داشته که نشاندهنده تعامل مناسب میان مجموعه ثبتاسناد و دستگاه قضایی و همچنین افزایش حجم پروندهها و درخواستهای حقوقی در استان است.
وی تصریح کرد: پاسخگویی دقیق، سریع و مستند به استعلامات قضایی نقش مهمی در تسریع رسیدگی به پروندهها، کاهش اطاله دادرسی و صیانت از حقوق مردم دارد و این موضوع همواره یکی از اولویتهای ادارهکل ثبتاسناد و املاک لرستان بوده است.
توسعه خدمات هوشمند در دستور کار ثبتاسناد لرستان
مدیرکل ثبتاسناد و املاک لرستان با تأکید بر حرکت این مجموعه به سمت هوشمندسازی خدمات، گفت: توسعه دولت الکترونیک، ارتقای سامانههای ثبتی، کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و تسریع در ارائه خدمات از مهمترین برنامههای ثبتاسناد لرستان است.
ملکی خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با بهرهگیری از فناوریهای نوین و توسعه زیرساختهای الکترونیکی، خدمات ثبتی با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری در اختیار مردم، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههای اجرایی و قضایی قرار گیرد تا علاوه بر افزایش رضایتمندی مراجعان، زمینه ارتقای سلامت اداری و شفافیت در ارائه خدمات نیز بیش از پیش فراهم شود.
اجرای قانون تسهیل زمینه اشتغال ۲۲۵ سردفتر را در لرستان فراهم کرد
مدیرکل ثبتاسناد و املاک لرستان در ادامه با اشاره به آثار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در حوزه دفاتر اسناد رسمی، اظهار داشت: اجرای این قانون طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نتایج قابل توجهی در حوزه اشتغال استان به همراه داشته است.
ملکی افزود: در این مدت، ۲۲۵ نفر به عنوان سردفتر جذب شدند که این موضوع یکی از دستاوردهای مهم در حوزه اشتغال محسوب میشود.
وی با بیان اینکه تمامی افراد پذیرفتهشده فعالیت خود را آغاز کردهاند، عنوان کرد: این افراد هماکنون در دفاتر اسناد رسمی مشغول ارائه خدمات هستند و به ظرفیت اشتغال و خدمات ثبتی استان افزوده شدهاند.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک لرستان تصریح کرد: افزایش تعداد دفاتر و سردفتران، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، موجب تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، کاهش مراجعات به دفاتر پرتردد و ارتقای کیفیت ارائه خدمات شده است.
دارندگان اسناد دفترچهای برای تعویض سند اقدام کنند
ملکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای قانون حدنگار (کاداستر)، خطاب به مالکان دارای اسناد دفترچهای گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ و مستند به ذیل تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، هیچگونه خدمات اجرایی و اداری به اسناد مالکیت دفترچهای ارائه نمیشود.
تمامی مالکان دارای اسناد دفترچهای باید در نخستین فرصت با مراجعه به ادارات ثبتاسناد و املاک محل وقوع ملک، نسبت به تعویض اسناد قدیمی خود و دریافت سند تکبرگ اقدام کنند
وی افزود: بر همین اساس، تمامی مالکان دارای اسناد دفترچهای باید در نخستین فرصت با مراجعه به ادارات ثبتاسناد و املاک محل وقوع ملک، نسبت به تعویض اسناد قدیمی خود و دریافت سند تکبرگ اقدام کنند.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک لرستان با تأکید بر مزایای اسناد تکبرگ، اظهار داشت: اسناد جدید از امنیت بالاتری برخوردار هستند، امکان جعل و سوءاستفاده در آنها به حداقل رسیده و اطلاعات مالکیت نیز بهصورت دقیق در سامانه کاداستر ثبت و نگهداری میشود.
ملکی خاطرنشان کرد: تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد تکبرگ علاوه بر تسهیل نقل و انتقالات، موجب افزایش شفافیت مالکیت، کاهش اختلافات ملکی و ارتقای امنیت حقوقی شهروندان خواهد شد و از هماستانیها انتظار داریم این موضوع را به روزهای پایانی موکول نکنند تا فرآیند ارائه خدمات بدون مشکل انجام شود.
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