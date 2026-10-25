جهش ۱۲ برابری تأمین مالی زنجیره تولید؛ برات الکترونیکی در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، مجموع عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۳۰۳ همت رسید. این رقم در مقایسه با ۲۵.۴ همت در مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۱۲ برابر شده است.

بر اساس پیگیری خبرنگار مهر از بانک مرکزی، این رشد عمدتاً بیانگر تقویت نقش ابزارهای مالی در زنجیره تولید و حرکت تدریجی به سمت تنوع‌بخشی به ابزارهای این شیوه تأمین مالی است.

آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که از مجموع ۳۰۳ همت عملکرد این ابزارها در نیمه نخست امسال، ۲۲۵.۱ همت به برات الکترونیکی زنجیره تولید اختصاص داشته است. پس از آن، اوراق گام با ۵۹.۶ همت، کارت رفاهی متصل به اوراق گام با ۱۴.۸ همت و فاکتورینگ با ۳.۵ همت قرار دارند.

بر این اساس، برات الکترونیکی زنجیره تولید بیشترین سهم را در حجم عملکرد این ابزارها داشته و بخش عمده رقم اعلام‌شده را به خود اختصاص داده است.

مبنای رشد ۱۲ برابری چیست؟

بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره مبنای محاسبه رشد استفاده از این ابزارها اعلام کرده است که این رشد بر اساس حجم افزایش استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید محاسبه شده است.

بر این اساس، مبنای مقایسه اعلام‌شده، حجم عملکرد این ابزارها در دو دوره شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ و مدت مشابه سال قبل است؛ به‌طوری که رقم ۳۰۳ همت در برابر ۲۵.۴ همت قرار می‌گیرد.

تأمین مالی زنجیره‌ای با چه هدفی انجام می‌شود؟

بانک مرکزی اعلام کرده است که ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تقریباً تمام مصرف آن‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مسیر خرید مواد اولیه و تأمین نیاز بنگاه‌های تولیدی قرار گیرد.

بر اساس توضیحات این نهاد، امکان انتقال و استفاده مجدد از این ابزارها در زنجیره تأمین و توسط بازیگران مختلف، از فروشنده مواد اولیه تا خریدار نهایی، وجود دارد. همچنین، در صورتی که بنگاه اقتصادی تمایلی به انتقال این ابزارها در زنجیره نداشته باشد، امکان تنزیل آن‌ها نیز فراهم است تا بنگاه بتواند نیاز مالی خود را تأمین کند.

بانک مرکزی معتقد است استفاده از این ابزارها می‌تواند وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات نقدی بانکی را کاهش دهد و فشار تقاضا برای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را کمتر کند.

با این حال، در پاسخ ارائه‌شده، آمار تفکیکی از میزان استفاده نهایی هر ابزار برای خرید مواد اولیه، میزان گردش آن‌ها در زنجیره معاملات یا میزان تعهدات سررسیدشده و تسویه‌نشده ارائه نشده است.

بانک مرکزی اعلام کرده است گزارش عملکرد این ابزارها به‌صورت دوره‌ای از طریق درگاه اینترنتی این نهاد منتشر می‌شود. آخرین گزارش عملکرد مورد اشاره مربوط به شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ است و از طریق بخش «قوانین و مقررات / تأمین مالی زنجیره تولید / گزارش عملکرد» در دسترس عموم قرار دارد.