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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

تعیین تکلیف چند هزار موتورسیکلت توقیفی در پارسیان

تعیین تکلیف چند هزار موتورسیکلت توقیفی در پارسیان

پارسیان - رئیس‌کل دادگستری هرمزگان از تعیین تکلیف گسترده وسایل نقلیه توقیفی در شهرستان پارسیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهرمجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان، در جریان بازدید میدانی از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی شهرستان پارسیان، وضعیت ساماندهی و نگهداری خودروها و موتورسیکلت‌های موجود در این پارکینگ را مطلوب ارزیابی کرد.

قهرمانی با تأکید بر ضرورت صیانت از اموال و حقوق مردم اظهار کرد: در اجرای دستورالعمل قوه قضاییه برای تعیین تکلیف فوری خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی، اقدامات گسترده‌ای در سطح استان هرمزگان آغاز شده و شهرستان پارسیان در این زمینه عملکرد قابل توجهی داشته است.

وی افزود: در نتیجه اقدامات قضایی انجام‌شده، بخش عمده وسایل نقلیه توقیفی در پارسیان تعیین تکلیف شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تعداد موتورسیکلت‌های موجود در پارکینگ این شهرستان که پیش از این به چند هزار دستگاه می‌رسید، اکنون به تنها ۱۳ دستگاه کاهش یافته است.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به کاهش چشمگیر تعداد خودروهای توقیفی باقی‌مانده گفت: خودروهای موجود در پارکینگ نیز دارای مشخصات دقیق، پلاک و وضعیت پرونده‌ای مشخص هستند و روند تعیین تکلیف آن‌ها در حال پیگیری است.

قهرمانی این اقدامات را در راستای احقاق حقوق مالکان، جلوگیری از تضییع اموال و اجرای دستورالعمل‌های ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی دانست.

وی در پایان از رئیس دادگستری شهرستان پارسیان و مسئول پارکینگ به‌دلیل پیگیری و اجرای دستورالعمل‌های مربوط به ساماندهی وسایل نقلیه توقیفی قدردانی کرد و بر ادامه این روند تا تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده تأکید کرد.

کد مطلب 6964453

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