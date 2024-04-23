۸۵۶ دستگاه موتور سیکلت‌ توقیفی بندرخمیر فروخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط‌عمومی دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم صیانت از بیت‌المال و تعیین تکلیف فوری وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌های سراسر کشور، از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی شهرستان بندر خمیر بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این بازدید اظهار داشت: با برگزاری سه مرحله مزایده، تمام موتورسیکلت‌های توقیفی در پارکینگ‌های شهرستان بندر خمیر فروخته شد.

وی با اشاره به فروش ۸۵۶ دستگاه موتورسیکلت در نتیجه برگزاری این مزایده‌ها گفت: در نتیجه این امر، پارکینگ انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بندر خمیر به صورت کامل تعطیل شد.

قهرمانی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به روند رو به رشدی که در جهت ساماندهی به وضعیت پارکینگ‌ها حاصل شده و در نتیجه برگزاری مستمر مزایده‌ها، بیشتر وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ‌های استان هرمزگان نیز تعیین تعیین شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با بیان اینکه پس از دستورات صریح ریاست قوه قضائیه مبنی بر تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، حجت بر همه دستگاه‌های متولی تمام شده است، تأکید کرد: دادگستری هرمزگان از هیچ کوششی برای جلوگیری از تخریب و تضییع اموال توقیفی موجود در پارکینگ‌های استان، فروگذار نخواهد کرد.