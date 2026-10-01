نخستین پیروزی فرجی‌ در اسمش چین

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های اسمش چین امروز پنجشنبه ۹ مهرماه با حضور نماینده پینگ پنگ ایران آغاز شد و بنیامین فرجی در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی، ادوارد یونسکو، از رومانی را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد.



ملی‌پوش کشورمان در دور دوم مرحله مقدماتی به مصاف لوبومیر پیستیک از اسلواکی می‌رود؛ بازیکنی که در نخستین دیدار خود با نتیجه ۳ بر صفر روخلیو کاسترو از مکزیک را مغلوب کرده است.



جمیل لطف‌الله‌نسبی به‌عنوان سرمربی، فرجی را در این رقابت‌ها همراهی می‌کند.



رقابت‌های اسمش چین از ۹ تا ۱۹ مهرماه در پکن درحال برگزاری می باشد.

