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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

نخستین پیروزی فرجی‌ در اسمش چین

نخستین پیروزی فرجی‌ در اسمش چین

بنیامین فرجی با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل ادوارد یونسکو از رومانی، به دور دوم مرحله مقدماتی رقابت‌های اسمش چین صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های اسمش چین امروز پنجشنبه ۹ مهرماه با حضور نماینده پینگ پنگ ایران آغاز شد و بنیامین فرجی در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی، ادوارد یونسکو، از رومانی را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد.

ملی‌پوش کشورمان در دور دوم مرحله مقدماتی به مصاف لوبومیر پیستیک از اسلواکی می‌رود؛ بازیکنی که در نخستین دیدار خود با نتیجه ۳ بر صفر روخلیو کاسترو از مکزیک را مغلوب کرده است.

جمیل لطف‌الله‌نسبی به‌عنوان سرمربی، فرجی را در این رقابت‌ها همراهی می‌کند.

رقابت‌های اسمش چین از ۹ تا ۱۹ مهرماه در پکن درحال برگزاری می باشد.

کد مطلب 6964462

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