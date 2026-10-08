به گزارش خبرنگار مهر، دیدار استقلال و تراکتور در هفته هشتم لیگ برتر با تساوی یک بر یک به پایان رسید، اما مصدومیت یاسر آسانی در این مسابقه نگرانی‌های زیادی را برای کادر فنی آبی‌پوشان ایجاد کرد.



آسانی که در اواخر نیمه نخست دچار مصدومیت شده بود، پیش از آغاز نیمه دوم بار دیگر احساس ناراحتی کرد و در حالی که به سختی و لنگان‌لنگان راه می‌رفت و اشک از چشمانش جاری بود، زمین مسابقه را ترک کرد. محمدحسین اسلامی در نیمه دوم جایگزین این بازیکن شد.



قرار است آسانی فردا تحت معاینه و MRI قرار بگیرد تا میزان دقیق مصدومیت و مدت زمان دوری او از میادین مشخص شود. این موضوع برای استقلال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که آبی‌پوشان روز ۲۰ مهر در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا مقابل الغرافه قطر قرار خواهند گرفت و غیبت آسانی می‌تواند شرایط را برای تیم سخت‌تر کند.



سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال، نیز پس از این دیدار درباره وضعیت آسانی گفت پزشکان تلاش می‌کنند این بازیکن را برای دیدار مقابل الغرافه آماده کنند و در صورت نبود او، کار استقلال سخت خواهد بود.