دمای هوا در خوزستان کاهش می یابد

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، اظهار کرد: تا اواخر وقت فردا سامانه بارشی ضعیف سبب رگبارهای نقطهای گاهی رعد و برق و وزش باد متوسط در مناطق شمالِ غربی، شمالی، شمالِ شرقی، شرقی و ارتفاعات و احتمال بارشهای پراکنده در دیگر نقاط استان خواهد شد. همچنین بارش در ارتفاعات به صورت برف و باران خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه از روز یکشنبه روند کاهش دما (بهویژه دمای شبانه) در کل استان و احتمال یخزدگی سطح زمین در مناطق شمالی و شرقی وجود دارد، تصریح کرد: همچنین تا اواسط هفته آینده وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بهویژه در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و جادههای مواصلاتی استان سبب کاهش دید افقی خواهد شد.
وی ادامه داد: طی روزهای شنبه و یکشنبه سرعت وزش بادها در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبِ غربی، جنوبی و تا حدودی بخشهای جنوبِ شرقی و مرکزی به صورت متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود.
به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج است.
سبزه زاری به جریانات جوی در شبانه روز گذشته اشاره کرد و گفت: گتوند با دمای ۲۰.۷ و دهدز با دمای ۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده اند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۳ و کمینه دمای ۹.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.
