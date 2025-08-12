  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

تداوم افزایش رطوبت و دما در خوزستان

تداوم افزایش رطوبت و دما در خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از وقوع دماهای بالاتر از ۴۹ درجه در استان خبر داد و گفت: از اواسط روز جمعه شاهد افزایش رطوبت در خوزستان خواهیم بود.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر تا روز جمعه در اغلب مناطق استان به جز مناطق مرتفع شمال و شمال شرق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: همچنین با تغییر سوی جریانات و شمالی شدن آنها به تدریج شاهد کاهش رطوبت و شرجی در مناطق غربی طی امروز و در مناطق شرقی تا اواسط وقت فردا خواهیم بود.

به گفته وی، تا اواخر وقت امروز سه شنبه با توجه به ضرایب بالای ناپایداری رشد ابر و احتمال رگبارهای پراکنده و رعد و برق و وزش باد به همراه تندبادهای لحظه‌ای در برخی نقاط استان به ویژه در ارتفاعات و همچنین وقوع گرد و خاک‌های همرفتی در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی دور از انتظار نیست.

سبزه زاری افزود: از اواسط روز جمعه مجدداً جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت در استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به جریانات جوی استان بیان کرد: در شبانه روز گذشته بستان با دمای ۴۷.۹ و ایذه با دمای ۲۳.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۳و کمینه دمای ۳۳.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.

