به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگ‌زنی مدرسه شش‌کلاسه زنده‌یاد حاج حمید امینی پیش از ظهر پنجشنبه با حضور فرماندار روانسر، جمعی از خیرین مدرسه‌ساز، مسئولان استانی و شهرستانی و مردم دهستان زالوآب در روستای زالوآب برگزار شد.

در این مراسم سرکار خانم جشن‌پرور، فرماندار شهرستان روانسر، حاج بهزاد عزیزی رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان‌های جوانرود و ثلاث باباجانی، سعید امینی خیر پروژه، حاج‌آقا افتخاری رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان، نظری مدیرکل نوسازی مدارس استان، خانواده زنده‌یاد حاج نورمحمد محمدی، بزرگان ایل کلهر، نمایندگان مؤسسه بین‌المللی خانه صلح استان، خیرین مدرسه‌ساز روانسر و اعضای شورای تأمین و شورای اداری شهرستان حضور داشتند.

زمین این پروژه آموزشی از سوی خانواده زنده‌یاد حاج نورمحمد محمدی اهدا شده و سعید امینی، خیر مدرسه‌ساز، نیز مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای احداث مدرسه اختصاص داده است.

جشن‌پرور، فرماندار روانسر، در این مراسم با قدردانی از حضور خیرین، بزرگان، معتمدان، روحانیون و مردم منطقه اظهار کرد: امروز عملیات اجرایی مدرسه شش‌کلاسه‌ای آغاز می‌شود که به نام زنده‌یاد حاج حمید امینی در روستای زالوآب احداث خواهد شد و اجرای آن یکی از دغدغه‌های مهم مردم دهستان‌های زالوآب در حوزه آموزش و پرورش را برطرف می‌کند.

وی افزود: اقدام ارزشمند سعید امینی در تأمین هزینه ساخت این مدرسه، یادگاری ماندگار به نام پدر بزرگوارش برای نسل‌های آینده خواهد بود و از این خیر گرانقدر که در مسیر توسعه فضاهای آموزشی شهرستان گام برداشته است، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

فرماندار روانسر همچنین از خانواده زنده‌یاد حاج نورمحمد محمدی به دلیل اهدای زمین این پروژه تشکر کرد و گفت: همراهی مردم شهرستان و مجموعه اداره‌کل نوسازی مدارس استان در فراهم شدن زمینه اجرای این طرح قابل تقدیر است.

جشن‌پرور با تأکید بر نقش مشارکت مردم و دولت در مسیر توسعه خاطرنشان کرد: توسعه پایدار نیازمند همراهی و همدلی مردم، خیرین و دستگاه‌های اجرایی است و امیدواریم در سال‌های آینده نیز مشارکت خیرین در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه و توسعه زیرساخت‌های شهرستان تداوم داشته باشد.

وی ادامه داد: مجموعه فرمانداری روانسر نیز خود را موظف می‌داند در چارچوب وظایف قانونی در کنار خیرین حضور داشته باشد و برای رفع موانع و مشکلات پروژه‌های خیرخواهانه و عام‌المنفعه، پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

فرماندار روانسر در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره زنده‌یاد حاج حمید امینی و زنده‌یاد حاج نورمحمد محمدی، از دست‌اندرکاران برگزاری این آیین قدردانی کرد و از همراهی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کرمی رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان، حاج بهزاد عزیزی رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان‌های جوانرود و ثلاث باباجانی، خیرین و خانواده‌های همراه این پروژه تشکر کرد.