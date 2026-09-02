به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگزنی مدرسه ۱۲ کلاسه «امام حسین (ع)» صبح چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و منطقهای و خیرین مدرسهساز در سالن شهید بهشتی ناحیه ۵ اصفهان برگزار شد.
این مدرسه که با مشارکت خیر نیکاندیش، «حاج احمد رضایی» احداث میشود، سومین پروژه مدرسهسازی ایشان در این ناحیه است؛ وی پیش از این، دو مدرسه «صدیقه طاهره (س)» و «محمد رسولالله (ص)» را نیز در همین منطقه احداث و به بهرهبرداری رسانده است.
مدرسهسازی فراتر از یک بنای آموزشی است
جلالالدین ضیائی، سرپرست آموزشوپرورش ناحیه ۵ اصفهان، در این مراسم ضمن قدردانی از نیت خیرخواهانه حاج احمد رضایی و خانواده وی، اظهار کرد: ساخت مدرسه، فراتر از ایجاد یک بنای آموزشی است، این اقدام در حقیقت فراهم کردن بستری برای رشد، هویتبخشی و ساخت آینده فرزندان این سرزمین است. هر کلاسی که با همت خیرین ساخته میشود، فرصتی تازه برای تربیت نسلی آیندهساز است.
وی با تأکید بر اینکه آموزشوپرورش به تنهایی قادر به تأمین تمامی نیازهای فضاهای آموزشی نیست، افزود: مشارکت خیرین، مهمترین پشتوانه نظام تعلیم و تربیت محسوب میشود. استمرار حضور حاج احمد رضایی در عرصه مدرسهسازی، الگویی ارزشمند از مسئولیتپذیری اجتماعی است که امیدواریم این فرهنگ نیکوکاری بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.
خیران شرکای راهبردی آموزشوپرورش هستند
در ادامه این مراسم، مجتبی ملااحمدی، رئیس هیئتمدیره مجمع خیرین مدرسهساز استان اصفهان و نایبرئیس جامعه خیرین مدرسهساز کشور، با بیان اینکه مدرسهسازی از ماندگارترین عرصههای خیرخواهی است، گفت: هر مدرسهای که به همت خیرین بنا میشود، سرمایهای ماندگار برای تعالی دانشآموزان است. خیرین مدرسهساز تنها سازندگان ساختمان نیستند، بلکه شرکای راهبردی نظام آموزشی در تربیت نسل آینده و تحقق عدالت آموزشی به شمار میروند.
ملااحمدی تصریح کرد: اقدامات حاج احمد رضایی، نمونهای روشن از نگاه بلندمدت خیرین به توسعه زیرساختهای آموزشی است و امیدواریم با همکاری ادارهکل نوسازی مدارس و مجمع خیرین، عملیات احداث مدرسه ۱۲ کلاسه امام حسین (ع) در کوتاهترین زمان به نتیجه رسیده و شاهد بهرهبرداری از این فضای آموزشی استاندارد باشیم.
کاشت «بذر آینده»؛ پیوند طبیعت و دانش
در حاشیه این آیین، پنجمین نهال از طرح فرهنگی و نمادین «بذر آینده» نیز توسط حاج احمد رضایی در محل احداث مدرسه کاشته شد. طرح «بذر آینده» از ابتکارات فرهنگی آموزشوپرورش ناحیه ۵ اصفهان است که همزمان با هر کلنگزنی، نهالی در محل مدرسه کاشته میشود تا پیوندی میان مدرسهسازی، زندگی، فرهنگ و آیندهسازی ایجاد کند؛ اقدامی که نماد رشد، امید و ماندگاری خدمات خیرین است.
این مراسم با حضور فرماندار اصفهان، معاونان ادارهکل آموزشوپرورش استان، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسهساز استان، مسئولان سپاه ناحیه امام رضا (ع) و جمعی از فعالان حوزه تعلیم و تربیت به پایان رسید.
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