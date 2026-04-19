به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد احداث مدرسه ۱۲ کلاسه محمدمهدی جبارزاده (۲۲ بهمن سابق) روز یکشنبه با حضور نقی محمدی، فرماندار ملکان؛ تقوی مدیرعامل و رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان، علی زیبایی مدیر آموزش‌ و پرورش ملکان و فرد خیر منعقد شد.

فرماندار شهرستان ملکان نیز در آیین امضای این توافق‌نامه با تجلیل از اقدامات خیرین نیک‌اندیش، گفت: پیشبرد و تحقق چنین طرح‌هایی، حاصل همدلی و مشارکت ارزشمند خیرین و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است.

نقی محمدی افزود: احداث این مدرسه ۱۲ کلاسه به بهبود زیرساخت‌های آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر و بهتر برای آینده دانش‌آموزان این منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

مدیر آموزش‌ و پرورش شهرستان ملکان نیز، اظهار داشت: احداث مدرسه ۱۲ کلاسه محمدمهدی جبارزاده، اقدامی ارزشمند و زیربنایی در مسیر توسعه فضاهای آموزشی این شهرستان محسوب می‌شود.

زیبایی افزود: این پروژه آموزشی نقش مهمی در بهبود کیفیت آموزش و فراهم‌سازی محیطی استاندارد برای دانش‌آموزان ایفا خواهد کرد که جا دارد از اهتمام ویژه خیرین و همراهان این طرح صمیمانه قدردانی شود.

همچنین رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان ملکان در این نشست یادآور شد: حضور مستمر خیرین در توسعه فضاهای آموزشی همواره برکات فراوانی برای شهرستان به همراه داشته است.

تقوی با بیان اینکه این پروژه نمونه‌ای روشن از مشارکت مؤثر خیرین در حمایت از آینده‌سازان کشور است، خاطرنشان کرد: مجمع خیرین مدرسه‌ساز با تمام توان و ظرفیت خود از روند اجرای این طرح آموزشی پشتیبانی خواهد کرد.